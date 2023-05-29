Привело к сотням смертей. Россия неоднократно использовала кассетные боеприпасы на войне против Украины — Human Rights Watch 29 мая, 16:28 Фото снаряда, который, по сообщению Офиса генерального прокурора, является кассетным боеприпасом (Фото:Днепропетровская областная прокуратура)

В понедельник, 29 мая, Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) обнародовала отчет, в котором призывает к усилению глобальных усилий, для заключения международного договора, запрещающего использование кассетных боеприпасов. По ее данным, Россия неоднократно использовала это оружие в войне против Украины, что привело к сотням смертей.

Отчет подробно раскрывает использование кассетных боеприпасов в различных конфликтных зонах мира, включая Россию, которая многократно использовала это оружие после начала полномасштабного вторжения в Украину. Это привело к сотням жертв и раненых среди гражданского населения, а также к повреждению гражданских объектов.

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Согласно ему, Конвенция о кассетных боеприпасах, принятая 30 мая 2008 года в Дублине, «проходит невиданное ранее испытание».

Одна атака российских кассетных боеприпасов на железнодорожную станцию в Краматорске 8 апреля 2022 года привела к убийству по меньшей мере 58 мирных жителей и ранениям еще 100. Стигматизация, созданная конвенцией, привела к широкому международному осуждению этих атак, говорится в документе.

Кассетные боеприпасы являются оружием, которое запускается из артиллерии, ракет, авиации и других систем. Они имеют особую конструкцию, что позволяет им открываться в воздухе и рассеивать десятки или сотни суббоеприпасов на большой территории.

Конвенция о кассетных боеприпасах запрещает использование, производство, приобретение, передачу и накопление кассетных боеприпасов, и требует уничтожения запасов такого оружия.

HRW не нашла новых данных об использовании, производстве или передаче кассетных боеприпасов 123 странами, которые подписали или ратифицировали Конвенцию о кассетных боеприпасах. Однако, несколько стран, которые не являются участниками Конвенции, все еще производят или используют кассетные боеприпасы, сообщает организация.

Украина и Россия не подписывали Конвенцию о кассетных боеприпасах.



