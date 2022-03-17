Human Rights Watch призвала не публиковать видео с российскими пленными, поскольку это «нарушает их права»
HRW решила вступиться за оккупантов, виновных в многочисленных военных преступлениях (Фото:Груз 200 / Telegram)
Правозащитная организация Human Rights Watch призвала Украину не публиковать видео с пленными российскими военными.
Об этом говорится в ее пресс-релизе, обнародованном в четверг, 16 марта.
Как утверждают в организации, обнародование видео с захваченными оккупантами «нарушает их права», поскольку они якобы являются «военнопленными».
«У СБУ есть аккаунт в Telegram, на который подписано около 868 тысяч человек, где она размещает видео с пленными российскими солдатами, которые подвергаются давлению и раскрывают свои личные данные, включая имена и домашние адреса своих родителей», — сетуют в HRW.
При этом сама Россия войну Украине не объявляла и называет происходящее «спецоперацией», поэтому утверждение о том, что захваченные российские солдаты действительно являются «военнопленными», а не просто вооруженными преступниками, незаконно проникшими на территорию соседнего государства, выглядят довольно сомнительно.
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