«Это что, прикол?» Подоляк отреагировал на отчет, в котором правозащитники HRW обвинили Украину в использовании «кассетных боеприпасов» 6 июля, 22:15 Подоляк отреагировал на обвинения HRW (Фото:ОП)

Правозащитная организация Human Rights Watch обвинила Украину в использовании кассетных снарядов. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что такие заявления являются попыткой сорвать предоставление Украине оружия.

6 июля организация Human Rights Watch призвала Россию, а также Украину «прекратить использование кассетных боеприпасов», а также призвала США не поставлять это оружие. В отчете группа заявила, что эти боеприпасы использовали якобы не только российские оккупанты, но и Силы обороны Украины, что привело к смерти украинских мирных жителей.

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«Беспомощность, бесхребетность и абсолютная аморальность, никчемность», — написал Михаил Подоляк в Twitter.

Он напомнил, что именно Россия вторглась в Украину, убивая гражданское население, устраивая публичные казни, насилуя женщин, похищая детей, атакуя крупные города крылатыми ракетами, а тем временем, по его словам, правозащитная организация обвиняет украинский народ в том, что тот недостаточно разоружил себя по итогам международных конвенций 2005 года и Будапештского меморандума.

«Более того, „правозащитники“ начинают агрессивную лоббистскую кампанию… нет, не по исключению России из ООН — по срыву предоставления оружия Украине. Это что, прикол? Пранк? Или инвазия российской агентуры в различные глобальные „офисы“ окончательно уничтожила моральные императивы?» — сказал советник руководителя ОП.

В то же время агенство Reuters, ссылаясь на официальных лиц США, сообщило, что США планируют отправить кассетные боеприпасы в Украину, чтобы помочь ей в защите от полномасштабной российской агрессии. О соответствующем пакете помощи могут объявить в пятницу, 7 июля.