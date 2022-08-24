Худший сценарий позади. Украина находится на этапе стабилизации ситуации на поле боя — Резников

24 августа, 00:32
Алексей Резников (Фото:Алексей Резников/Facebook)

Алексей Резников (Фото:Алексей Резников/Facebook)

Худший сценарий военного вторжения России уже позади. Украина находится на этапе стабилизации ситуации на поле боя.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, пишет CNN.

Он отметил, что ВСУ на фронте удалось сделать много сдерживающих противника факторов.

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«Мы находимся на этапе стабилизации всего поля боя или линий фронта с небольшим перемещением подразделений, и мы сделали там много хороших сдерживающих факторов», — заявил министр.

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По его словам, Украина стоит на пороге «нового этапа» войны. ВСУ начали контрнаступление «в другом направлении».

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Резников назвал «синдром усталости» в международном сообществе одной из главных угроз в борьбе Украины с Россией.

«Я называю это синдромом усталости. Для меня это одна из главных угроз. С этой угрозой нужно работать. Нам нужно спрашивать людей. Потому что это очень, очень опасно для нас», — сказал министр.

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Российская агрессия Война в Украине Алексей Резников Война России против Украины

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