На днях Huawei отпраздновала 25-летие присутствия в Украине и подвела итоги своей деятельности. Одним из приоритетных направлений компании в последние годы является социальная ответственность и благотворительность. Компания «Хуавэй Украина» с начала полномасштабного вторжения помогает переселенцам, системно поддерживает медицинские учреждения, инвестирует в восстановление инфраструктуры, обеспечивает больницы энергетическими решениями и участвует в благотворительных проектах.

В первые недели войны «Хуавэй Украина» доставила более 231,5 тонны помощи, в частности — продуктовые наборы и базовые вещи для внутренне перемещенных лиц. Помощь получили Львовская, Закарпатская, Волынская, Ивано-Франковская, Черниговская и Киевская области. «Хуавэй Украина» оказала помощь центрам для вынужденных переселенцев в Павлограде и Шахтерске Днепропетровской области, направив 1 млн грн на закупку необходимой мебели для улучшения условий проживания.

С началом новых вызовов «Хуавэй Украина» не прекратила гуманитарную поддержку. После подрыва дамбы в 2023 году компания передала фильтры для очистки питьевой воды в Николаевскую область и оказала экстренную помощь Херсонщине. «Хуавэй Украина» также помогла со строительством помповой станции в поселке Нововоронцовка Херсонской области, который из-за разрушения Каховской ГЭС остался без водоснабжения.

Фото: Нововоронцовская община, Херсонщина

«Сегодня, как и 25 лет назад, мы верим в будущее Украины, построенное на знаниях, инженерном таланте и цифровых технологиях. Наша цель — помочь Украине восстановиться, развиваться и быть частью глобальной технологической экосистемы. Именно поэтому мы продолжим инвестировать в социальные проекты, которые помогают обеспечить связь, энергетическую устойчивость и развитие технологической независимости», — говорит Тони Цао, генеральный директор « Хуавэй Украина».

Также «Хуавэй Украина» присоединилась к открытой благотворительной инициативе «Лига тепла», цель которой — обеспечить отоплением украинские роддома. Компания пожертвовала 20 000 евро для установки системы альтернативного отопления в Центральной районной больнице города Боярка Киевской области. Климатическое оборудование, работающее на возобновляемых источниках энергии, обеспечивает комфортные условия для пациентов в течение всего года.

Фото: Боярка, Киевщина

Кроме этого, в 2024 году «Хуавэй Украина» безвозмездно передала инверторы и аккумуляторы для 15 больниц в Харьковской, Львовской и Ивано-Франковской областях. Это обеспечило стабильную работу учреждений во время аварийных ситуаций. В 2025 году проект продолжается в других регионах Украины. После ракетного удара в 2024 году «Хуавэй Украина» предоставила 1 млн грн финансовой поддержки детской больницы Охматдет в Киеве.

Еще одна инициатива — поддержка социального проекта «Город Добра» — шелтера, предоставляющего приют более 100 женщинам с детьми, которые сбежали от войны и насилия или остались без жилья. В 2022—2023 годах из-за массовых блэкаутов встал вопрос обеспечения базовых потребностей — отопления, освещения, холодильников с лекарствами, связи с врачами. Компания «Хуавэй Украина» подарила и смонтировала систему сохранения энергии (ESS), чтобы «Город Добра» мог независимо от обстрелов продолжать свою работу. Мощность решения обеспечивает бесперебойное питание всей критической инфраструктуры шелтера — кухни, водоснабжения, освещения, медицинского пункта и детских комнат.

Фото: Марта Левченко, основательница проекта «Город Добра».

«Компания „Хуавэй Украина“ предоставила невероятную поддержку, а именно в виде накопительных систем энергии. Они нам очень помогут, потому что во времена, когда отключают свет или внезапно он пропадает, жизнь наших детей в хосписе, в реабилитационном центре зависит от кислорода и аппаратов дыхания. „Хуавэй Украина“ помогает нашим детям быть счастливыми, расти в любви, радости и чувствовать поддержку неравнодушных», — говорит Марта Левченко, основательница проекта « Город Добра».

Справка

Компания Huawei является ведущим мировым поставщиком инфраструктуры информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), а также интеллектуальных устройств. Создавая интегрированные решения в различных сферах (Ітелекоммуникационные сети, ИТ, «умные» устройства, облачные сервисы, digital power), компания инвестирует значительные ресурсы в фундаментальные исследования, концентрируясь на технологических прорывах, которые продвигают мир вперед. В компании работают более 207 000 сотрудников в более чем 170 странах, которые обслуживают 3 миллиарда клиентов и потребителей во всем мире. Компания Huawei основана в 1987 году. Это частная компания, которая полностью принадлежит ее сотрудникам. В Украине компания Huawei осуществляет свою деятельность с 2000 года. Стратегия социальной ответственности «Хуавэй Украина» охватывает четыре направления: образование, здравоохранение, защита окружающей среды, развитие. В течение 2022−2023 годов компания вместе с партнерами проводила комплексные проекты по оказанию гуманитарной и технической поддержки по всей Украине и активно развивала экосистему в сфере образования.

Узнайте больше на сайте: huawei.com/ua.