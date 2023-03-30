Перерасчет пенсий, повышение тарифов на воду и все лекарства по e-рецептам. Какие изменения ждут украинцев в апреле 30 марта, 08:45 Сюжет Украинская семья в селе Антоновка Херсонской области (Фото:REUTERS/Lisi Niesner)

NV рассказывает, что для украинцев изменится в апреле.

Перерасчет пенсий

С 1 апреля украинцам, которым должны перерасчитать пенсии, увеличат выплаты. В частности, это касается 0,6 млн человек, достигших пенсионного возраста, но продолжающих работать.

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Перерасчет их выплат будет произведен автоматически, учитывая увеличение страхового стажа.

Дата 1 апреля определена Законом Об общеобязательном государственном пенсионном страховании.

Учитывая сроки поступления данных о страховом стаже и заработной плате в реестр застрахованных лиц, автоматический перерасчет обычно производится в мае с проведением соответствующей доплаты с 1 апреля. В 2023 году автоматический перерасчет пенсий работающим пенсионерам будет проводиться в порядке, на условиях и в сроки, определенные Кабмином.

Ранее заместитель министра социальной политики Украины Дарья Марчак пояснила, что перерасчет и индексация пенсий — это разные процедуры:

перерасчет происходит, когда изменяется какое-либо из условий, учитываемое при начислении пенсии, например, денежное довольствие или учитываемый стаж;

индексация — это корректировка размера пенсионной выплаты с учетом размера инфляции и роста средней заработной платы за предыдущие годы.

Роста тарифов на электроэнергию не будет

В апреле 2023 года для украинцев не будут повышать тарифы на электроэнергию. Кабмин решил не повышать их до конца отопительного сезона.

«1 апреля должен был закончиться специальный период со льготными ценами на электроэнергию. Поэтому сегодня правительство принимает решение о его продлении», — сообщил премьер-министр Денис Шмигаль на заседании правительства 24 марта. Действие льготных цен продлено до 30 апреля 2023 года.

После окончания отопительного сезона Кабмин планирует повысить цены на электроэнергию.

Первый этап повышения тарифов на воду

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) ранее анонсировала повышение тарифов на воду в два этапа.

Первый этап должен состояться в апреле — тарифы повысят на 12,3%.

На втором этапе — в июле — тарифы повысят еще на 14,1%.

В результате повышения тарифов в среднем расходы семьи из двух-трех человек возрастут на 60 гривен.

Цены в каждом городе или селе будут зависеть от источника водоснабжения, его удаленности от потребителей, качества воды в источнике водоснабжения, применяемой технологии очистки, объема реализации услуг, состояния основных фондов, разветвленности коммуникаций и многих других факторов.

НКРЭКУ утверждает, что есть несколько причин для роста тарифов. Так, чем больше воды продает водоканал, тем меньше будет тариф (потому что затраты распределены на большое количество потребителей). К примеру, в Киеве объем потребления упал на 11,65%. Однако, несмотря на это, расходы все равно выросли: на 8,6% больше приходится платить за электроэнергию (уже с учетом того, что при падении объема потребления сократилось и количество используемых киловатт-часов). Увеличилась амортизация на 9,03%. Также подорожали реагенты (на 81,69%). На зарплаты приходится тратить на 23,97% больше.

Все рецептурные лекарства можно будет купить по электронным рецептам

С апреля все рецептуры в Украине можно будет купить по электронному рецепту.

Это предусмотрено приказом Министерства здравоохранения.

В ходе военного положения в Украине e-рецепты не будут обязательными — пациенты смогут выбирать, по какому рецепту приобрести лекарства в аптеке — электронному или бумажному.

В частности, врач сможет выписать бумажный рецепт, если в медицинском учреждении нет электричества.

Инфографика: Министерство здравоохранения

Инфографика: Министерство здравоохранения

Инфографика: Министерство здравоохранения

Инфографика: Министерство здравоохранения

Станет обязательным предоставление социальных услуг и услуги медицинского ухода для граждан, пострадавших в результате травмы на производстве или имеющих профессиональное заболевание

С апреля 2023 года пострадавшие на производстве, а также имеющие профессиональную болезнь смогут полноценно пользоваться всей инфраструктурой социальных услуг, а также услугами медицинского ухода, сообщил 29 марта Урядовий портал.

Это произойдет в связи с вступлением в силу 1 января 2023 года новой редакции закона Об общеобязательном государственном социальном страховании.

До сих пор, несмотря на существующие в предыдущей редакции Закона № 1105 формулировки, пострадавшие на производстве должны был получать социальные услуги и специальный медицинский уход, но фактически такие социальные услуги и услуги по уходу потерпевшие на производстве получали в денежном эквиваленте. С апреля социальные услуги и медицинский уход будут предоставляться как услуги через сеть инфраструктуры, которая есть в государстве, а государство будет оплачивать их предоставителям.

Среди услуг, ранее оплачиваемых Фондом социального страхования, услуга постороннего ухода и услуга бытового обслуживания полностью покрываются социальной услугой. «уход на дому»; услуга специального медицинского ухода — медицинской услугой «мобильная паллиативная помощь». Согласно проекту постановления, пострадавшим на производстве смогут предоставляться не только эти, но и другие медицинские услуги.

Потерпевший и его семья могут выбрать, ухаживать за родственником самим, получая оплату этой услуги (общая сумма оплаты составит более 10 тыс. грн), или получать услуги от профессионального поставщика, что также оплатит государство. В случае, если уход будет осуществлять родственник, для получения оплаты он должен будет представлять отчетность.

Самому пострадавшему на производстве или от профессионального заболевания, кроме договора с предоставителем услуг, других документов подписывать или подавать не нужно.

Подробный механизм получения социальных услуг правительство обещает обнародовать после принятия соответствующих постановлений.

Начало регистрации для участия в НМТ

С 3 апреля начнется регистрация для участия в Национальном мультипредметном тесте, которая продлится до 3 мая.

До 7 мая зарегистрированный участник может в персональном кабинете внести изменения (выбрать другой предмет дополнительного блока или изменить населенный пункт в Украине или за границей, в котором он желает пройти НМТ).

В дополнительный период (5−12 июня) смогут зарегистрироваться те, кто не смог по уважительным причинам зарегистрироваться для прохождения НМТ во время основного периода регистрации или регистрировался в основной период регистрации, но в регистрации было отказано.

Не позднее чем за десять календарных дней до начала проведения основной сессии НМТ, для зарегистрированных участников появится возможность загрузить со своих персональных страниц приглашение, где будет указана дата, время и место проведения НМТ. Участники же дополнительной сессии НМТ смогут узнать о дате, времени и месте проведения тестирования не позднее чем за три календарных дня до проведения дополнительной сессии НМТ.

Тестирование будет проходить в две сессии:

основная: 5 июня — 23 июня;

дополнительная: 11−24 июля.

Уменьшение тарифов Укрпочты на отправку посылок в Германию

С 1 апреля Укрпочта снизит тарифы на отправку посылок в Германию на 60%, сообщается на сайте Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий. Новые тарифы будут доступны и обычным гражданам, и предпринимателям, отправляющим свои товары за границу.

Отправка посылки весом до 3 кг обойдется в 13,7 дол. (около 500 грн), весом 7 кг — 21,6 дол. (около 750 грн). Для лёгких отправлений продолжают действовать тарифы на мелкие пакеты от 5,6 дол. (около 205 грн). Отправить посылку можно из любого отделения Укрпочты с доставкой в любой населенный пункт Германии.

Изменения для украинских беженцев за границей

В Польше

Украинских беженцев в Польше из-за январских поправок в польское законодательство с 1 апреля ждет ряд изменений, сообщает uapl.info.

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В частности, с 1 апреля для украинских беженцев со статусом PESEL UKR становится доступным Karta pobytu — разрешение на временное проживание в Польше.

Из-за отмены действия статьи 38 Закона от 12 марта 2022 года О помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории Украины отменена возможность подачи украинскими беженцами заявления на получение вида на временное проживание через 9 месяцев после въезда в Польшу по упрощенной процедуре.

Из-за этого заявления на получение вида на жительство, которые были поданы предварительно, теряют юридическую силу.

Речь идет о заявлениях, поданных гражданами Украины в период с 24 ноября 2022 года после 9 месяцев пребывания в Польше и до даты вступления в силу январских изменений в спецзакон.

С 1 апреля граждане Украины, пользующиеся временной защитой в Польше (владельцы PESEL UKR) официально смогут подавать ходатайство на временное проживание в Польше, если осуществляют в этой стране активную трудовую или экономическую деятельность, то есть

официально заняты;

осуществляют трудовую деятельность по профессии, требующей высокой квалификации ( Blue Card — Голубая карта);

Blue Card — Голубая карта); осуществляют собственную предпринимательскую деятельность.

Заявления на получение вида на жительство нужно будет подавать воеводе по месту жительства украинского беженца в Польше.

Если во время получения PESEL UKR украинские мигранты сдали отпечатки пальцев, то с 1 апреля 2023 года им не нужно будет лично приезжать в воеводское управление.

В противном случае нужно будет приехать, чтобы их сдать. Однако эта процедура будет проводиться уже после выдачи решения о предоставлении разрешения на проживание на определенный срок. Наиболее вероятно, что отпечатки пальцев у украинских мигрантов будут сниматься во время личного получения вида на жительство.

В Ирландии

С 1 апреля правительство ирландского премьера Лео Варадкара снимает действовавший в течение зимы запрет на выселение украинских беженцев, сообщает Financial Times.

Это связано с жилищной проблемой в Ирландии, где не хватает 250 тысяч мест проживания.

«Сейчас мы приняли 58 тысяч украинцев, а еще 20 тысяч получили международную защиту. С жильем есть большая проблема», — рассказал ирландский министр по иммиграции Родерих О’Горман.

Самая популярная партия страны и оппозиционная группа Sinn Féin (Мы сами) заявляет, что в этом году может быть принудительно выселено 10 тысяч человек. Ее представители призывают правительство «проявить немного сочувствия» и продлить запрет на выселение.

В октябре 2022 года в Ирландии был введен запрет на выселение из-за роста стоимости жизни. Чиновники рассматривали это как временную меру, но сейчас утверждают, что отмена запрета на выселение защитит права домовладельцев, которые, например, столкнулись с арендной задолженностью или планируют продать недвижимость.

В Чехии

27 января чешское правительство одобрило изменения в законодательство, корректирующие параметры помощи украинским беженцам.

Новые положения законов под названием Lex Ukrajina IV должны применяться с апреля, сообщает Borgexpert.

Украинцы с временной защитой смогут оформить пособие в размере прожиточного минимума в течение 150 дней с месяца предоставления временной защиты.

По истечении этого срока должна быть проведена проверка того, есть ли у человека препятствия для того, чтобы работать, такие как возраст, уход за маленьким ребенком, инвалидность, обучение и т. д. Если таких препятствий нет, со следующего месяца после истечения указанных 150 дней сумма помощи беженцам составит размер минимума, необходимого к существованию. В 2023 году он составляет 3130 чешских крон. (около 5300 грн).

Выплаты так называемой помощи на солидарное домохозяйство тем семьям, котоые бесплатно размещают украинцев, будут сохранять только в том случае, если украинцы с временной защитой проживают вместе с предоставителем жилья. Условия и размер пособия домохозяйствам будут определены постановлением правительства до 30 июня.