Грузовики в Долине. На трассе Киев-Харьков собралась внушительная пробка

К вечеру 23 января на трассе Киев-Харьков-Довжанский в районе населенного пункта Долина (Донецкая область) наблюдаются пробки.
На 651 км указанной дороги застряло много грузовиков. Также на опубликованных МВД фото с места событий видны пассажирские автобусы и легковые машины.
Много полиции патрулирует на дорогах. Некоторые водители застряли в сугробах, одна из фур с прицепом застряла на съезде.
Правоохранители сообщают, что на месте работает спецтехника. Спасатели помогают крупногабаритному транспорту выбраться из кюветов.
Напомним, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупредила об осложнениях с погодой в среду, 24 января. Так, ожидается значительное ухудшение погодных условий в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Луганской областях.
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