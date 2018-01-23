Грузовики в Долине. На трассе Киев-Харьков собралась внушительная пробка

К вечеру 23 января на трассе Киев-Харьков-Довжанский в районе населенного пункта Долина (Донецкая область) наблюдаются пробки.

На 651 км указанной дороги застряло много грузовиков. Также на опубликованных МВД фото с места событий видны пассажирские автобусы и легковые машины.

Много полиции патрулирует на дорогах. Некоторые водители застряли в сугробах, одна из фур с прицепом застряла на съезде.

Правоохранители сообщают, что на месте работает спецтехника. Спасатели помогают крупногабаритному транспорту выбраться из кюветов.

Напомним, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупредила об осложнениях с погодой в среду, 24 января. Так, ожидается значительное ухудшение погодных условий в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Луганской областях.