Грузовики в Долине. На трассе Киев-Харьков собралась внушительная пробка

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Пробка наблюдаются в Славянском районе Донецкой области
Фото: МВД Украины

Пробка наблюдаются в Славянском районе Донецкой области

К вечеру 23 января на трассе Киев-Харьков-Довжанский в районе населенного пункта Долина (Донецкая область) наблюдаются пробки.

На 651 км указанной дороги застряло много грузовиков. Также на опубликованных МВД фото с места событий видны пассажирские автобусы и легковые машины.

Много полиции патрулирует на дорогах. Некоторые водители застряли в сугробах, одна из фур с прицепом застряла на съезде.

Правоохранители сообщают, что на месте работает спецтехника. Спасатели помогают крупногабаритному транспорту выбраться из кюветов.

Напомним, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупредила об осложнениях с погодой в среду, 24 января. Так, ожидается значительное ухудшение погодных условий в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Луганской областях.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове