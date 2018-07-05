Грузовик с военными попал в смертельное ДТП в Запорожской области

В Запорожской области 4 июля произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с военным автомобилем.

Как сообщает местное издание Depo.Запорожье, водитель грузовика МАЗ автомобильной роты ВЧ А 0709 из города Черкассы потерял управление и тягач МАЗ без прицепа съехал в кювет и перевернулся на крышу.

В результате ДТП погиб водитель - старший сержант ВСУ, пассажир-прапорщик получил травмы, его госпитализировали в Томаковскую центральную районную больницу.

Известно, что военные ехали в командировку в Никополь.