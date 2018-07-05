05 июля 2018, четверг

Грузовик с военными попал в смертельное ДТП в Запорожской области

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В результате ДТП погиб сержант ВСУ
Фото: Depo.Запорожье

В результате ДТП погиб сержант ВСУ

В Запорожской области 4 июля произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с военным автомобилем.

Как сообщает местное издание Depo.Запорожье, водитель грузовика МАЗ автомобильной роты ВЧ А 0709 из города Черкассы потерял управление и тягач МАЗ без прицепа съехал в кювет и перевернулся на крышу.

В результате ДТП погиб водитель - старший сержант ВСУ, пассажир-прапорщик получил травмы, его госпитализировали в Томаковскую центральную районную больницу.

Известно, что военные ехали в командировку в Никополь.

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