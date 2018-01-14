Грузинский телеканал показал документ 2007 года, в котором Порошенко обязуется не вести антироссийскую деятельность

Грузинский телеканал Рустави 2 сообщил, что получил в свое распоряжение обращение авторства президента Украины Петра Порошенко к ФСБ России датированное 2007 годом.

Сюжет на грузинском опубликован на сайте телеканала.

По данным телеканала, в заявлении нынешний президент Украины обещает не вести антироссийскую деятельность и соблюдать российские законы.

Журналисты Рустави 2 сообщают, что заявление было написано 3 февраля 2007 года, когда, будучи народным депутатам, Петр Порошенко не смог попасть на территорию РФ.

Также в документе вспоминается третий президент Украины Виктор Ющенко, Партия регионов, кондитерская фабрика Рошен в Липецкой области и завод Богдан в Нижегородской области.

"Заявляю, что решение о недопуске меня на территорию РФ является не объективным. К антироссийской кампании Ющенко я не имею никакого отношения. Являюсь одним из основателей Партии регионов. В интересах России занимаюсь привлечением крупных инвестиций на заводы Рошен (Липецкая область) и Богдан (Нижегородская область)", - говорится в заявлении.

В архиве новостей издания Украинская правда есть новость датировання 9 февраля 2007 года, в которой сообщается, что народному депутату Петру Порошенко было отказано в посещении РФ.

В то же время, в заявлении, автором которого по данным Рустави 2 является Порошенко, сообщается о частых визитах в Санкт-Петербург, где проживают "родители жены старшего сына". Однако, по данным Wikipedia старший сын Порошенко Алексей женился лишь в 2013 году.

Согласно данным сайта Civil.Ge, 70% акций телеканала Рустави 2 принадлежит компании Degson Limited, а 30% Грузинской индустриальной группы.