05 июня 2018, вторник

Грузия анонсировала встречу с представителем Вселенского патриарха по вопросу автокефалии Украины

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Софийский собор в Киеве
Фото УПЦ КП

Софийский собор в Киеве

В патриархии Грузии ждут прибытия представителя Вселенского патриархата для обсуждения последних событий, связанных с желанием Украинской церкви получить автокефалию.

Вселенский патриархат уже оповестил Тбилиси о визите своего делегата, заявил секретарь грузинской патриархии, отец Михаил (Ботковели).

Об этом он заявил во вторник, 5 июня, передает Интерфакс-Украина.

Визит ожидается в середине июня.

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Ранее спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что Украина рассчитывает на поддержку Святейшего Патриарха Илии II и Грузинской православной церкви в стремлениях украинцев к созданию украинской православной автокефальной церкви.

В середине апреля Украина обратилась к архиепископу Константинополя, Вселенскому патриарху Варфоломею о создании единой Церкви в Украине.

22 апреля Патриарх Варфоломей начал рассмотрение обращения от иерархов Украинской православных церквей и власти Украины и начал рассмотрение вопроса о предоставлении Украинской церкви томоса об автокефалии.

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