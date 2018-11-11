11 ноября 2018, воскресенье

Группа чиновников Киевавтодора через фиктивную схему присвоила свыше восьми миллионов гривен

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Средства были выделены на дорожную разметку
Фото: pixabay

Средства были выделены на дорожную разметку

Прокуратура Киева объявила о подозрении трем должностным лицам коммунальной корпорации Киевавтодор, которые, с привлечением фиктивных предприятий для участия в проведении тендера, завладели 8 млн 308 тыс грн городского бюджета, выделенными для проведения работ по нанесению дорожной разметки.

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

В коммунальных учреждениях и по месту жительства фигурантов дела были изъяты черновые записи, компьютерная техника и фиктивная документация, подтверждающая совершение противоправных финансово-хозяйственных операций по хищению бюджетных средств.

Сейчас всем подозреваемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Согласно закону, такие действия наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

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