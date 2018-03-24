Грубых нарушений прав и свобод обнаружено не было - правозащитники о Савченко

Жалоб на здоровье с ее стороны нет

Сотрудники секретариата уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой не выявили грубых нарушений конституционных прав и свобод народного депутата Украины Надежды Савченко, которая сейчас находится под арестом. Об этом сообщили в пресс-службе омбудсмена.

"Работники секретариата омбудсмена ознакомились с материалами из личного дела народного депутата и встретились с ней. Надежда Савченко сообщила, что объявила голодовку, в последний раз она поела вечером 23 марта. На данный момент, жалоб на здоровье с ее стороны нет. Ее просьба о горячей воде, душе удовлетворена. Также разъяснено о ее праве свободно выбирать врача при необходимости", – отмечается в сообщении.

Также сообщается, что Надежда Савченко выразила замечание об осуществлении видеонаблюдения и затемненных окнах в камере. Ее замечание проверили, грубых нарушений прав и свобод обнаружено не было.

Напомним, Шевченковский районный суд Киева 23 марта постановил арестовать Савченко без возможности внесения залога.

Надежде Савченко инкриминируют взаимодействие с главарями боевиков "ДНР/ЛНР", сговор с руководителем центра освобождения пленных Офицерский корпус Владимиром Рубаном и подготовке теракта в Верховной Раде. Его целью, по версии Генпрокуратуры, было физическое уничтожение руководства государства и захват власти.

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Ранее омбудсмен Людмила Денисова заявила, что будет осуществлять личный контроль за соблюдением конституционных прав Надежды Савченко.

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