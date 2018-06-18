Под градусом. Громкие инциденты с участием нетрезвых российских дипломатов в Украине

В Киеве произошел новый инцидент с участием российского дипломата, которого столичные полицейские поймали на вождении в нетрезвом виде.

Вечером в четверг, 14 июня, на улице Борщаговской в Киеве полицейский патруль остановил автомобиль Volkswagen с дипломатическими номерами, водитель которого был нетрезв.

По данным журналистки телеканала СТБ Алены Луньковой, речь идет о руководителе консульского отдела посольства России в Украине Иване Заворине. Лунькова, ужинавшая в тот вечер в ресторане Чачапури, заметила там же выпивавшего Заворина, который после трапезы сел за руль. Лунькова вызвала полицию и отправилась вслед за автомобилем.

"Экипаж патрульной полиции получил ориентировку, что водитель автомобиля, вероятно, имеет признаки алкогольного опьянения. Его остановили, - рассказали об инциденте правоохранители в комментарии Радио Свобода. - В отношении него составили рапорт, который передадут в Министерство иностранных дел для принятия решения. Водитель этого транспортного средства пользуется дипломатическим иммунитетом".

Виедо с места инцидента (Киев Оперативный):

Проходить тест на наличие алкоголя в крови он отказался. Согласно Венской конвенции о дипломатических отношениях (1961 год), полицейские не имеют право ни составить протокол на дипломата, ни эвакуировать его автомобиль. Как правило, они лишь передают рапорт об инциденте для передачи в посольство. Сам Заворин ушел пешком с места инцидента.

НВ напоминает о других аналогичных случаях с участием российских дипломатов. Судя по видео, в этих эпизодах все тот же Заворин неоднократно приезжал на место таких происшествий, чтобы вступиться перед полицией за выпивших коллег-дипломатов.

Апрель 2018: разбитое такси

В ночь на 1 апреля на Подоле в Киеве произошла авария с участием автомобиля дипломатического представительства России Volkswagen и автомобиля такси KIA.

Свидетели утверждают, что нетрезвый водитель Volkswagen въехал в припаркованную машину такси. По информации портала Киев Оперативный, пассажир автомобиля с российскими дипномерами скрылся с места происшествия. Водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, отказался общаться с правоохранителями и проходить тест на анализаторе Драгер.

Июль 2017: инцидент в Бортничах и нота МИД

Поздним вечером 30 июля 2017 года в районе Бортничей под Киевом полицейские остановили автомобиль с российскими дипломатическими номерами.

Водителя заподозрили в пребывании за рулем в нетрезвом виде – проходит тест он отказался, однако полицейский констатировали запах перегара, дрожание рук и покраснение кожи лица.

Согласно документам, машиной управлял Руслан Требунский, представитель пограничной службы ФСБ России – ранее его уже останавливали за нетрезвое вождение в апреле 2017 года и летом 2016-го.

"Поступила ориентировка, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. Водитель отказался проходить тест. В связи с этим был вызван консул посольства РФ, который взял на себя ответственность доставить транспортное средство до посольства. Составлен рапорт", - сообщил тогда сержант полиции Александр Сытюк.

По информации полиции, за транспортным средством приехал другой представитель российского диппредставительства, который сел за руль машины с дипломатическими номерами и уехал вместе с виновником инцидента. Судя по репортажу, в роли "спасителя" выступил российский консул Иван Заворин.

На следующий день после этого МИД Украины выразил российской стороне свое возмущение поведением российских дипломатов, отправив ноту протеста.

"Направили ноту РФ относительно управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения русским дипломатом. Грубое нарушение Венской конвенции, законов Украины", - подчеркнула спикер МИД Украины Марьяна Беца.

Апрель 2017: "постящийся" дипломат за рулем

9 апреля 2017-го киевская полиция получила сообщение об автомобиле с российскими дипномерами, за рулем которой находился выпивший водитель – прохожие заметили, как нетрезвый мужчина садился в машину.

После этого вызова правоохранители остановили дипломатический автомобиль марки BMW на улице Митрополита Липкивского в Киеве. По данным полиции, им управлял "сотрудник консульства Российской Федерации в Украине с явными признаками алкогольного опьянения".

Позже выяснилось, что им оказался Руслан Требунский, представитель пограничной службы ФСБ России. От прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения водитель отказался в присутствии свидетелей – других российских дипломатов, подъехавших на место. Среди них был и руководитель консульского отдела посольства России в Украине Иван Заворин.

Они же и увезли автомобиль с места происшествия, отрицая при этом нетрезвое состояние своего коллеги – мол, пить в пост он не мог, "так как это большой грех".

Эвакуировать машину дипломата полицейские не имеют права в связи с Венской конвенцией о дипломатической службе.

Октябрь 2015: ДТП с отбойником

Дорожно-транспортное происшествие c участием атташе российского посольства в Украине Виктором Ришниковым произошло днем 11 октября 2015 года.

Автомобиль Toyota Camry с российскими дипломатическими номерами, двигаясь по Новообуховской трассе в сторону Киева, врезался в отбойник, снес его часть и получил видимые повреждения. При этом Ришников – водитель Toyota Camry – находился за рулем в нетрезвом виде.

На место ДТП прибыл полицейский патруль, однако российский дипломат закрылся в машине и не захотел разговаривать с правоохранителями.

Традиционно в таких случаях полиция составила рапорт для дальнейшей передачи в посольство России.

"Во время общения с ним [с дипломатом] видны были явные признаки алкогольного опьянения, о чем были составлены соответствующие документы со свидетелями", - подчеркнул руководитель пресс-службы МВД Артем Шевченко.

Поврежденный автомобиль забрал эвакуатор, вызванный российскими дипломатами, а самого Ришникова забрал его коллега из посольства РФ.