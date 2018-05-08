Гройсман прокомментировал массовое отравление детей в Черкассах

Владимир Гройсман: Мы склоняемся к тому, что это было локальное распыление пока неизвестного вещества

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что на данный момент в Черкассах загрязнение не выявлено, специалисты проведут детальные исследования уже в лабораторных условиях.

Гройсман заявил, что ситуация контролируемая и у "детей состояние здоровья улучшается".

"На данный момент...в воздухе загрязнений не выявлено. Это говорит о том, что то вещество, которое было применено, не находится ни в воздухе, ни на грунте, ни в воде. Далее более детальные исследования будут делать в лабораториях", - цитирует премьера Интерфакс-Украина.

Соответствующие органы сейчас устанавливают, кто бы мог распылить это вещество или каким-то другим образом ее распространить.

"Я не хочу делать никаких предположений. Это может быть что угодно. В том числе, возможно, кто-то имел не очень хорошие намерения...Мы склоняемся к тому, что это было локальное распыление пока неизвестного вещества", - отметил Гройсман и добавил, что других таких случаев в Черкассах не зафиксировано.

Гройсман также отметил, что только после детальных исследований можно будет говорить о связи данного события с тем, что произошло в школе Новомосковска Днепропетровской области.

"Сейчас нет оснований говорить, что эти события связаны", - указал он.

Во вторник, 8 мая, на линейке в одной из школ Черкасс дети массово потеряли сознание. Всего в лечебные учреждения Черкасс госпитализировали 53 учеников и двух учителей.

Также отмечалось, что двое военных из части, расположенной неподалеку, потеряли сознание.

По данным спасателей, предварительной причиной потери сознания у детей стало отравление неизвестным веществом.

Полиция открыла по факту отравления уголовное производство по ч.1 ст.325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.