Грицак пообещал новых фигурантов в деле Рубана

По слова Грицака, Рубан был всего лишь "исполнительным механизмом в чужих руках"

В деле Владимира Рубана, задержанного при попытке провезти через линию разграничения на Донбассе арсенал оружия, вскоре могут появиться новые фигуранты.

Об этом во время брифинга заявил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак, отвечая на вопрос относительно доказательств подготовки задержанным масштабных терактов в центре Киева.

"Поверьте, у нас есть еще много доказательств, которые нами будут поданы тогда, когда мы будем объявлять подозрения очередным фигурантам. До этого я не могу обнародовать доказательства", - сказал он.

При этом он отметил, что сам Рубан "просто исполнительный механизм в чужих руках".

Напомним, ранее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука сообщил, что на КПП Майорск был задержан с арсеналом оружия Владимир Рубан.

Позже было опубликовано видео с его задержанием.

Рубану инкриминируют подготовку теракта и покушения на первых лиц государства.

При этом представители "ДНР" выразили свое недовольство его задержанием.

Согласно решению суда, Рубан взят под стражу на два месяца.