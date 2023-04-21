Суд в Москве заочно арестовал основателя Bellingcat Христо Грозева. Ему грозит до двух лет тюрьмы 21 апреля, 15:37 Христо Грозев (Фото:Lennart Meri Conference/www.flickr.com)

Лефортовский районный суд Москвы в пятницу, 21 апреля, заочно арестовал на два месяца основателя Bellingcat Христо Грозева. Ему грозит до двух лет лишения свободы по обвинению в «незаконном пересечении российской границы».



Об этом сообщает Медиазона со ссылкой на адвоката Веронику Полякову.

Заседание проходило в закрытом режиме. Защитница не смогла раскрыть детали обвинения, сославшись на подписку о неразглашении данных следствия.



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ФСБ в июле 2022 года обвинила Грозева в помощи украинской разведке, которая, по версии ведомства, планировала угнать российский военный самолет.

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Сам расследователь говорил, что вместе с командой Bellingcat делал расследование о попытках ФСБ и ГУР Минобороны Украины обмануть друг друга.

В конце декабря 2022 года МВД РФ объявило Грозева в розыск. По какой статье в отношении расследователя завели уголовное дело, тогда не уточнялось.