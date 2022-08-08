Выдал себя. Христо Грозев описал разговор с подозреваемым в нечеловеческих пытках и убийстве украинского военного 8 августа, 16:06 Подозреваемый в пытках и убийстве украинского военного в сюжете RT (Фото:скриншот відео RT via The Insider)

Руководитель Bellingcat Христо Грозев в интервью Радио НВ рассказал, как во время его разговора с подозреваемым в нечеловеческих пытках и убийстве украинского военного тот выдал себя.

Грозев в интервью НВ рассказал, разговор был очень длинным, и его собеседник не сразу понял, что говорит с Bellingcat, хотя Грозев представился журналистом Bellingcat с самого начала.

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«В какой-то момент он сказал абсурдную фразу: „Но меня же ФСБ допрашивали. Вы же с ними сотрудничаете. Спросите у них“. Возможно, он вообще не понимал, как работает мировая система СМИ», — рассказал руководитель Bellingcat.

По его словам, подозреваемый говорил противоречивые вещи, часть из которых была правдива, а другая — нет.

«Скорее всего, ему было сказано, что так надо говорить», — предположил Грозев.

Руководитель Bellingcat сообщил, что его собеседник признал что является человеком с ковбойской шляпой в российских пропагандистских видео, перечислив несколько из них.

«Я попытался его остановить и сказал: „Подождите, а вы были в том видео, где была белая машина?“. Он сказал: „Я был во всех этих видео, которые показываются“. Потом он стал отрицать, говорить, что в жизни не видел белую машину, потому что она ключевая для привязки к преступлению. Он сказал, что Ахмат никогда не пользовался белой машиной, а спецназ в Ахмате использует бронированные черные машины. Это противоречило его следующим словам, когда он сказал, что никогда не был частью Ахмата. Как он тогда может знать, какие машины использует Ахмат, если он не его часть?», — описал Грозев противоречивые заявления подозреваемого россиянина.

Кроме того, тот заявлял, что был в Украине только, чтобы сопровождать журналистов Russia Today, РИА Новости и других российских СМИ, и «ему впихнули в руки ружье, что никогда в жизни раньше ружье не использовал».

«Мы смогли найти в его соцсетях, закрытых сейчас, довольно много фотографий, на которых он держал такое же снайперское ружье, с которым его видели на пропагандистских видео», — сказал руководитель Bellingcat.

В то же время, по словам Грозева, его собеседник сказал правду о том, что работал в МЧС.

Руководитель Bellingcat также сообщил, что подозреваемый в пытках и убийстве российский солдат сказал, что после появления видео с насилием в российских Telegram-каналах, ему позвонили пропагандисты из российских СМИ, с которыми он сотрудничал, и рекомендовали ему обратиться в ФСБ и объяснить, что это не он.

«Видимо, они его распознали: не только мы, не только программное обеспечение, но и его знакомые, которые с ним провели намного больше времени, чем мы с вами. Он утверждает, что пошел в ФСБ и сдался. ФСБ его держали: один раз он сказал — два дня, второй — четыре. В итоге, по его словам, они доказали, что это видео — фейк; что это видео показывает совершенно другую ситуацию, в которой украинские военнослужащие наказывают украинского солдата», — рассказал Грозев.

По его словам, когда он спросил собеседника, как на видео оказался человек в его шляпе и с его машиной, тот ответил, что такие шляпы могут купить любые люди.

«Если верить его абсурдной версии, то, во-первых, ФСБ два или четыре дня его подозревала, а потом перестала его подозревать. По его версии, очень качественный фейк, в который миллионы нужно вложить, сделан для того, чтобы обвинить никому не известного россиянина из какой-то республики», отметил руководитель Bellingcat.

Грозев также сообщил, что, вероятно случайно, подозревамый в пытках и убийстве россиянин сказал, что в ФСБ ему сказали, что место преступления было в поселке Приволье, и это помогло журналистам сузить радиус поиска.

«Мы начали искать именно в Приволье. Это помогло нам найти абсолютно конкретное место, где было совершено это преступление. Мы его называем в нашем расследовании — это в 90 метрах от санатория, который видно на кадрах самого убийства. Если до разговора с ним был какой-то процент сомнений, то после разговора у меня внутреннее убеждения стало почти 100-процентное», — подытожил руководитель Bellingcat.

5 августа стало известно, что журналисты The Insider совместно с Bellingcat установили личность российского оккупанта, который жестоко пытал украинского военнопленного на видео, распространившемся в пророссийских соцсетях. В расследовании идет речь о том, что это уроженец Тувы Очур-Суге Монгуш 1993 года рождения из батальона Ахмат.

Офис генпрокурора открыл уголовное производство после публикации видео с пытками и убийством российскими военными пленного украинца, а в ООН заявили, что «потрясены». Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя видео, назвал Россию «страной людоедов».



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