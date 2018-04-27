Грандиозная реорганизация. В Киеве на Подоле расширяют пешеходную зону и изменяют движение транспорта - схема

С 1 мая на Подоле в Киеве будет расширена пешеходная зона на Контрактовой площади и будет усовершенствовано движение транспорта. Новая схема движения транспорта и пешеходов рассчитана на то, чтобы сократить пробки.

"Новая схема доказала свою жизнеспособность - многие водители отказались от транзитного движения через Подол", - рассказал директор Департамента транспортной инфраструктуры Сергей Симонов.

По его словам, изменения от 1 мая реализуют более масштабный второй этап изменения движения пешеходов и транспорта на столичном Подоле. Он считает, что этот проект не только расширяет пешеходную зону, но и призван сократить пробки в этом районе.

В дальнейшем редакция приводит описанную властью схему изменений автодвижения в Подольском районе.

С Контрактовой площади будут убраны бетонные блоки, которые ограждали транзитный проезд перед центральным корпусом Киево-Могилянской академии. Отныне будет перекрыт заезд на площадь с улицы Ильинской. Останется, но будет отгорожен, транзитный проезд по улице Григория Сковороды. Поэтому к пешеходной зоне будет присоединен комплекс Братского монастыря Киево-Могилянской академии.

Теперь транспорт, который двигался перед Киево-Могилянской академией, поедет с другой стороны квартала, по улице Волошской, направление движения которой меняется на противоположный. Также на улице Набережно-Крещатицкая уменьшатся пробки благодаря переносу левого поворота на Подол с улицы Спасской на улицу Хорива.

Для организации новой схемы движения установили 340 дорожных знаков, построили два светофора и еще шесть модернизировали.

С улицы Набережно-Крещатицкой будет левый поворот с двух полос, который будет регулироваться светофором, на улицу Хорива. Левый поворот на улицу Спасскую закрыт. Это позволит создать накопительную полосу для транспорта, который выполняет левый поворот и разворот с улицы Набережно-Крещатицкая, что уменьшит длину пробок, которые в утренние часы пик достигают моста Метро.

Левый поворот с улицы Верхний Вал на улицу Межигорскую будет происходить через улицы Константиновскою и Хорива, что существенно сократит длину пробок по улицам Верхний Вал и Глыбочицкой в вечерние часы пик. А перенос части потока в сторону Куреневки на улицу Волошскую разгрузит улицу Межигорскую.

Еще одна новация - установлены разделители потоков на улице Хорива между улицами Межигорской и Константиновской. Это решило проблему с запаркованными авто, которые вызывали здесь постоянные пробки.

Следующими этапами реорганизации движения на Подоле будут изменения направления улицы Андреевской и проезда Боричев спуск - улицы Набережно-Крещатицкая и Братская. Это увеличит пропускную способность Почтовой площади. Также планируется перенести конечную остановку трамваев с улицы Спасской ближе к Контрактовому дому.

Напомним, в Киеве с 1 мая изменят маршруты транспорта из-за реконструкции Шулявского путепровода.