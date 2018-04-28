Гранатометы и несколько тысяч патронов. В гараже жителя Мариуполя нашли арсенал оружия

По словам мужчины, все это ему оставили на хранение знакомые

В Мариополе правоохранители нашли арсенал оружия в гараже одного из жителей города.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

По решению суда правоохранители провели обыск в помещении 58-летнего местного жителя, а также в его гараже. Среди отверток и другого домашнего инвентаря в пакетах нашли 2 гранатомета, 29 гранат и запалы к ним, 2 цинка (всего более 2000) патронов, а также пластид.

По словам мужчины, все это ему оставили на хранение знакомые.

Правоохранители проверяют правдивость его объяснений и устанавливают конечного владельца указанных предметов и веществ.

Досудебное расследование проводится в рамках уголовного производства, открытого по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что у жителя Одесской области изъяли арсенал оружия и боеприпасов.