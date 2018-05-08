"Гранатомет уже не доверили". СБУ рассказала о деталях обысков у Симоненко

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Обыски СБУ у Симоненко 8 мая
Фото: СБУ, коллаж - НВ

Обыски СБУ у Симоненко 8 мая

Следователи Службы безопасности провели обыски у лидера Коммунистической партии Украины Петра Симоненко, у него изъят предмет, похожий на пистолет АПС с глушителем и 120 патронов к нему.

"Кремлевский вирус проплаченных "госпереворотов" в Украине нашел очередной "организм". Но, в отличие от предшественников, московские кураторы гранатомет Симоненко уже не доверили, ведь сами вполне осознают бутафорность очередного претендента на роль российской "Авроры" в Киеве", - цитирует пресс -центр руководителя спецслужбы Василия Грицака.

Обыски у Симоненко проходили в рамках уголовного производства по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины следователями.

В ходе следственных действий правоохранители изъяли: "агитационные материалы, направленные на насильственное изменение и свержение конституционного строя или захват государственной власти; и предметы, похожие на пистолет АПС с глушителем и 120 патронов к нему".

Напомним, 8 мая СБУ провела обыски и у руководства Компартии Украины. По предварительной информации сообщалось, что в ходе расследования в уголовном производстве по факту попытки захвата государственной власти правоохранители разоблачили механизм организации по поручению кураторов из спецслужб РФ проплаченных акций протеста "направленных на насильственное изменение и свержение конституционного строя или захват государственной власти".

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