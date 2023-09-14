Апелляционный суд обязал демонтировать храм-МАФ Московского патриархата у Музея истории Украины — Минкульт

14 сентября, 18:02
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Храм-МАФ (Фото:AAndy9555 via Wikipedia)

Храм-МАФ (Фото:AAndy9555 via Wikipedia)

Апелляционный суд в четверг, 14 сентября, обязал демонтировать Десятинный храм Украинской православной церкви Московского патриархата, расположенный на территории Национального музея истории Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики.

«14 сентября 2023 года Северный апелляционный хозяйственный суд подтвердил обязательство освободить участок от незаконно построенного „храма-МАФа“ на территории Национального музея истории Украины», — сообщает ведомство.

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Минкультуры отметило, что работы по демонтажу должны быть проведены за счет религиозной общины.

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Пресс-служба также подчеркивает, что размещение этого сооружения на территории музея противоречит его целевому использованию.

«Храм-МАФ» построили без разрешений. Он находится в буферной зоне достопримечательностей ЮНЕСКО, где запрещено новое строительство. Кроме того, незаконная застройка нарушает ансамбль исторического археологического комплекса Десятинная церковь", — подчеркивает министерство.

Суд по иску от Национального музея истории Украины по устранению самовольного объекта строительства длился с 2020 года. Здание было построено религиозной общиной УПЦ Московского патриархата без необходимых разрешений.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   МАФ Храм УПЦ МП Минкульт Суд

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