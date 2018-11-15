ГПУ сообщила о задержании агента РФ, готовившего теракт против активиста Нацкорпуса

Правоохранители разоблачили гражданина Украины, завербованного российскими спецслужбами для организации и совершения терактов против общественных активистов Херсонской области.
Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Украины.
По материалам следователей, украинец во время поездки в РФ получил задание устроить "с использованием огнестрельного оружия теракт в Херсоне, в результате которого одному из руководителей областной организации Национального корпуса должны были быть причинены телесные повреждения различной степени тяжести".
Во время подготовки к преступлению, как сообщили в Генпрокуратуре, оперативники заменили боевые патроны на холостые. В результате удалось предотвратить совершение особо тяжкого преступления.
Кроме того, по данным следователей, подозреваемый готовил теракт против одного из руководителей Добровольной народной дружины самообороны Херсонской области с целью нанести телесные повреждения различной степени тяжести.
Отмечается, что "террориста" задержали, ему объявили о подозрении в совершении оконченного покушения на теракт, приготовлении к теракту и незаконном обращении с оружием. Шевченковский районный суд Киева взял его под стражу без определения размера залога.
За совершенные преступления предусмотрено максимальное наказание - до 12 лет лишения свободы.
«Опинион дилер» с Юлией МакГаффи
Каждую пятницу главред NV.ua о том, что, по её мнению, нельзя пропустить: самые интересные и важные материалы на сайте за неделю.Подписаться на рассылку
Комментарии
Правила комментирования