ГПУ сообщила о задержании агента РФ, готовившего теракт против активиста Нацкорпуса

Правоохранители разоблачили гражданина Украины, завербованного российскими спецслужбами для организации и совершения терактов против общественных активистов Херсонской области.

Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Украины.

По материалам следователей, украинец во время поездки в РФ получил задание устроить "с использованием огнестрельного оружия теракт в Херсоне, в результате которого одному из руководителей областной организации Национального корпуса должны были быть причинены телесные повреждения различной степени тяжести".

Во время подготовки к преступлению, как сообщили в Генпрокуратуре, оперативники заменили боевые патроны на холостые. В результате удалось предотвратить совершение особо тяжкого преступления.

Кроме того, по данным следователей, подозреваемый готовил теракт против одного из руководителей Добровольной народной дружины самообороны Херсонской области с целью нанести телесные повреждения различной степени тяжести.

Отмечается, что "террориста" задержали, ему объявили о подозрении в совершении оконченного покушения на теракт, приготовлении к теракту и незаконном обращении с оружием. Шевченковский районный суд Киева взял его под стражу без определения размера залога.

За совершенные преступления предусмотрено максимальное наказание - до 12 лет лишения свободы.