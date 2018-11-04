ГПУ рассказала о ходе расследования дела Екатерины Гандзюк

Теперь в этом уголовном производстве продолжается досудебное расследование

После смерти советника мэра Херсона и общественной активистки Екатерины Гандзюк пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган отчиталась о ходе расследования этого преступления.

"Правоохранителями установлено 5 человек, которые объективно подозреваются в организации и совершении преступления и всем судом была избрана мера предосторожности. В настоящее время под стражей находятся С. Торбин и М. Грабчук, другим, в связи с сотрудничеством со следствием, суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста", - написала она на своей странице в Facebook

Сейчас в этом уголовном производстве продолжается досудебное расследование, в ходе которого были допрошены 367 человек, назначена и проведена 21 экспертиза, проведены 9 обысков и 26 осмотров.

"Кроме того, центральным управлением СБ Украины проводится досудебное расследование по факту определения заказчика указанного преступления. В связи с этим 28 октября С.Торбина из Херсонского СИЗО для проведения следственных действий направили в центральное управление СБУ в. Киев", - добавила Сарган.

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Напомним, что 4 ноября стало известно о смерти сотрудницы Херсонского горсовета, активистки Екатерины Гандзюк.

Нападение на исполняющую обязанности управляющего делами Херсонского городского совета Екатерину Гандзюк было совершено 31 июля в Херсоне. Неизвестный облил ее серной кислотой, в результате чиновница получила химические ожоги туловища, руки и лица (более 35% тела).

Чиновницу с ожогами госпитализировали в реанимационное отделение областной клинической больницы, а затем перевели в Киев. Медики оценивали ее состояние как стабильно тяжелое.

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Четырех подозреваемых (непосредственного исполнителя покушения, покупателя серной кислоты и двух мужчин, которые подозреваются в организации и соучастии в совершении покушения на убийство) суд арестовал на 60 суток без права внесения залога. Пятого суд отпустил под круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля. 4 ноября полиция переквалифицировала уголовное производство, в котором расследуется нападение на херсонскую активистку, на статью Уголовного кодекса Умышленное убийство.

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