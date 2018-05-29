29 мая 2018, вторник

Генпрокуратура: Смертельный обстрел на Донбассе 28 мая велся из подконтрольной боевикам шахты

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По двору стреляли из окрестностей шахты Гагарина, подконтрольной боевикам. Взрывчатка прилетела без шума, поэтому девушка не имела шанса спастись
Фото: Военно-гражданская администрация города Торецкое

По двору стреляли из окрестностей шахты Гагарина, подконтрольной боевикам. Взрывчатка прилетела без шума, поэтому девушка не имела шанса спастись

Следователи по следам от воронки установили район обстрелов, откуда обстреляли двор в городе Железное на Донбассе, в результате чего погибла 15-летняя Дарья Каземирова.

По результатам обследования места преступления правоохранители квалифицировали произошедшее как теракт (ч.3 ст.258 Уголовного кодекса Украины).

Об этом во вторник, 29 мая, сообщили в Генеральной прокуратуре Украины.

"Следствием получено убедительные доказательства, указывающие на совершение террористического акта со стороны членов террористической организации" ДНР", - отметили в ведомстве.

Так, девушка погибла на территории частного двора, в который попал снаряд. Локально место преступления размещается на окраине города Железное. Оно располагается в сторону линии разграничения с временно оккупированной территории на расстоянии около 1 км от ближайших позиций Вооруженных Сил Украины и начала так называемой серой зоны и на расстоянии около 3,29 км от передовых позиций ВСУ в районе терриконов.

Ближайшие позиции членов террористической организации "ДНР" расположены на терриконах на расстоянии 3,6 км от места происшествия и терриконе шахты Гагарина на расстоянии 3,4 км от места происшествия.

Специалисты ГПУ установили, что воронка диаметром 170 см и глубиной 50 см могла образоваться в результате разрыва снаряда 120 калибра. Он в свою очередь мог быть выпущен из соответствующего миномета различных модификаций, дальность стрельбы которых составляет 7-9 км. Минимальная дальность стрельбы составляет 460 м.

Соседи и родственники погибшей не слышали звука выстрела, поэтому правоохранители пришли к выводу, что выстрел был совершен с значительного расстояния.
Кроме того, согласно протоколу осмотра места происшествия, воронка от взрыва имеет эллипсоидную форму и вытянута в направлении полета снаряда.

"Осуществленными ​отмериваниями с помощью компаса установлено, что эллипс воронки направлен на запад-северо-западном направлении, что свидетельствует о том, что выстрел был совершен с территории, прилегающей к шахте "Гагарина", подконтрольных террористической организации "ДНР", - говорится в сообщении.

Из-за гибели девушки посольство США в Украине призвало Россию отвести военную технику и выполнять Минские договоренности.

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