24 октября 2018, среда

ГПУ озвучила версии покушения на сотрудника фирмы по охране нефтепродуктов в Сумской области

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По машине выпустили 18 пуль
Фото: Прокуратура Сумской области

По машине выпустили 18 пуль

Генпрокуратура рассматривает несколько версий покушения на сотрудника Восточной группы филиала Секюрайти, которая занимается охраной нефтепроводов Сумской, Полтавской и Черниговской областей.

 

По данным ведомства, среди основных версий – профессиональная деятельность потерпевшего.

Также рассматривается версия о личных неприязненных отношениях.

Ранее сообщалось, что нападение было совершено во вторник, 23 октября, около 18:30 в селе Герасимовка Роменского района Сумской области.

Когда начальник засадной группы Восточного филиала ООО Секюрайти сидел в автомобиле Ford, ожидая коллегу, неизвестный обстрелял его автомобиль. Пострадавший с огнестрельными ранениями рук и ног был госпитализирован.

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