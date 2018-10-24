ГПУ озвучила версии покушения на сотрудника фирмы по охране нефтепродуктов в Сумской области

Генпрокуратура рассматривает несколько версий покушения на сотрудника Восточной группы филиала Секюрайти, которая занимается охраной нефтепроводов Сумской, Полтавской и Черниговской областей.





По данным ведомства, среди основных версий – профессиональная деятельность потерпевшего.

Также рассматривается версия о личных неприязненных отношениях.

Ранее сообщалось, что нападение было совершено во вторник, 23 октября, около 18:30 в селе Герасимовка Роменского района Сумской области.

Когда начальник засадной группы Восточного филиала ООО Секюрайти сидел в автомобиле Ford, ожидая коллегу, неизвестный обстрелял его автомобиль. Пострадавший с огнестрельными ранениями рук и ног был госпитализирован.