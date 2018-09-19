19 сентября 2018, среда

ГПУ отказалась экстрадировать в Россию чеченского добровольца Тимарова

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Мовлу Тимарова освободили из СИЗО

Мовлу Тимарова освободили из СИЗО

В Генеральной прокуратуре Украины опровергли информацию о том, что задержанного по запросу суда города Грозный выходца Чеченской республики Мовлу Тимарова собираются экстрадировать в Россию.

"ГПУ направила поручение на прокуратуру Николаевской области - отменить меру пресечения в виде содержания под стражей для Тимарова и выпустить его из СИЗО", - заявил пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко в комментарии Радио Свобода.

Добровольца из Чечни выпустили из СИЗО Николаева, где его удерживали с июня на время подготовки экстрадиции в РФ, в среду, 19 сентября. Глава областной государственной администрации Алексей Савченко лично встречал Тимарова у СИЗО.

"Из СИЗО освобожден гражданин Тимаров, который помогал защищать нашу землю от российского агрессора. В начале лета 2018 года он был задержан и начата процедура экстрадиции. Генеральная прокуратура изучила дело и пришла к выводу, что нет оснований держать его в следственном изоляторе", - сказал Савченко.

По словам главы области, бывший задержанный обратился с ходатайством о предоставлении статуса беженца в Украине.

Сам Тимаров рассказал, что воевал на Донбассе на стороне Украины в составе батальона имени шейха Мансура. По состоянию здоровья вынужден был заняться волонтерством.

В России Тимарова обвиняют в причастности к уголовным преступлениям, связанных со сбытом наркотиков. Сам чеченец считает, что его преследуют за оппозицию к российским властям.

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Напомним, что Украина передала российской стороне уроженца Ингушетии Тимура Тумгоева, который воевал на стороне Украины в батальоне имени шейха Мансура в секторе М. Экстрадиция россиянина вызвала волну протестов.

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