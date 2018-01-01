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Что на самом деле произошло в Керченском проливе?

ГПУ обнародовала реконструкцию российской агрессии в Керченском проливе

Сегодня, 13:22
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РФ захватила украинские суда 25 ноября

Скриншот с видео ГПУ/YouTube

Во вторник, 4 декабря, Генеральная прокуратура Украина опубликовала видео с реконструкцией российской военной агрессии против ВМС ВСУ в Керченском проливе.

Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива российские силовики обстреляли и незаконно захватили два украинских катера Бердянск и Никополь, а также рейдовый буксир Яны Капу, следовавшие в порт Мариуполя.

На борту украинских судов находились 24 военнослужащих ВМС ВС Украины. Шестеро из них получили ранения.

ФСБ обвинила украинских моряков в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ".

В свою очередь Украина эти обвинения отвергает, заявляя, что они действовали в рамках закона.

Согласно данным Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, Россия атаковала и захватила украинские военные корабли в международных водах Черного моря.

После событий в Керченском проливе президент Украины Петр Порошенко ввел военное положение на 30 дней в таких областях, как Винницкая, Луганская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории.

Военное положение: текст документа

Военное положение в Украине: все, что нужно знать

Теги:   Керченский пролив ГПУ Российские военные провокации Реконструкция Российская агрессия

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Сегодня, 13:22

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ГПУ обнародовала реконструкцию российской агрессии в Керченском проливе

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