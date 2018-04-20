ГПУ направила во Францию запрос об экстрадиции руководителя титушек Саркисяна

Генеральная прокуратура направила коллегам во Франции запрос об экстрадиции подозреваемого в организации банд титушек Армена Саркисяна.

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, пишет УП.

По ее словам, обращение во Францию было отправлено 16 апреля.

Ранее Украинская правда со ссылкой на министра внутренних дел Арсена Авакова сообщила, что Саркисян был задержан по линии Интерпола во Франции.

Задержание Саркисяна подтвердил и пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко.

Сам же Саркисян в комментарии украинским СМИ опроверг свое задержание во Франции, заявив, что сейчас живет в РФ.