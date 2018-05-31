ГПУ: Инсценировка убийства Бабченко помогла собрать данные о других терактах

В Генпрокуратуре рассказали, что благодаря инсценировке убийства журналиста Аркадия Бабченко украинским правоохранителям удалось собрать данные о других запланированных терактах.

В ГПУ отметили, что во время разговоров организатор преступления Г. говорил о списке из 30 человек, которых планируют убить, кроме Бабченко, поэтому правоохранители решили инсценировать гибель журналиста, чтобы получить этот перечень, сообщает Украинская правда.

"Чтобы довести до финальной точки факт заказа и выполнения заказа, а затем получить от заказчика тот же список из 30 человек, должны были инсценировать", - пояснила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, добавив, что список все же удалось получить.

Генпрокурор Юрий Луценко уточнил, что фейковое убийство имело целью "получить больше информации об этом списке во время второго транша оплаты за выполненное убийство".

Также, по его словам, фейк должен был помочь "отследить связи организатора с заказчиком после убийства".

Напомним, 30 мая СБУ официально рассекретила информацию о предотвращении покушения на убийство российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко. Днем ранее полиция сообщила об убийстве Бабченко в подъезде своего дома в Киеве.

Работники СБУ задержали организатора "убийства" Бабченко. По информации следствия, завербованный россиянами гражданин Украины "Г" предложил бывшему участнику АТО за $30 тыс. убить Бабченко.

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Аркадий Бабченко - российский военный журналист, издатель журнала Искусство войны. В 2017 году оппозиционный к российским властям Бабченко покинул Россию и переехал сначала в Чехию, а затем в Украину.

Все подробности об "убийстве" журналиста Бабченко читайте в спецтеме НВ.