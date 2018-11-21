ГПУ: Большинство преступлений против активистов Майдана раскрыты

Правоохранители расследуют около 4,7 тысяч преступлений против участников Евромайдана

Большинство из 4,7 тысяч преступлений против активистов Евромайдана, которые расследуются правоохранительными органами, раскрыты, заявил начальник Управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

"На сегодняшний день из тех 4,7 тысяч преступлений большая часть раскрыта, то есть установлены обстоятельства совершения этих преступлений. В самом лучшем варианте, который есть у нас, это установлены и исполнители, и организаторы, и заказчики, и пособники, в том числе и среднее звено", - рассказал он на пресс-конференции, пишет УНИАН.

По словам Горбатюка, о подозрении сообщили 442 лицам. Под стражей находятся 13 человек.

"Их могло быть намного больше, но происходят неоднократные случаи изменения меры пресечения, даже лицам, которые подозревались в совершении трех убийств и 33 покушений на убийства", - пояснил он.

Напомним, 21 ноября в Украине отмечают пятую годовщину Революции Достоинства.

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21 ноября 2013 года власти Украины отказались подписывать Соглашение об ассоциации с ЕС в Вильнюсе, многолетние переговоры о котором были успешно завершены накануне. Отказавшись от соглашения с ЕС, президент Виктор Янукович получил от Москвы кредит на 3 млрд долларов.

Недовольные решением правительства Азарова украинцы вышли на многочисленные Майданы по всей стране, эпицентром протеста стал Майдан Независимости в Киеве, на котором изначально собиралась благосклонно относящаяся к евроинтеграции молодежь.

30 ноября спецназ ночью жестоко разогнал студенческий митинг - началась Революция Достоинства, в результате которой Янукович лишился власти и сбежал в Россию.

Во время столкновений активистов Евромайдана с силовиками в центре Киева, в том числе на Институтской, в период с 21 ноября 2013 года по 21 февраля 2014 года погибли более ста протестующих. Погибших участников акций протеста стали называть Небесной Сотней.