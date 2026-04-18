В Хотинской крепости частично обвалилась стена — фото

18 апреля, 16:57
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Последствия частичного обрушения стены Хотинской крепости (Фото: Андрій Дранчук — Хотинський міський голова via Facebook)

Последствия частичного обрушения стены Хотинской крепости (Фото: Андрій Дранчук — Хотинський міський голова via Facebook)

17 апреля в Хотинской крепости в Черновицкой области произошло частичное обрушение большой стены.

Об этом 18 апреля сообщил на своей странице в Facebook Хотинский городской голова Андрей Дранчук, опубликовав фото поврежденной стены.

Андрей Дранчук - Хотинский городской голова via Facebook
Фото: Андрей Дранчук - Хотинский городской голова via Facebook
Андрей Дранчук - Хотинский городской голова via Facebook
Фото: Андрей Дранчук - Хотинский городской голова via Facebook
Андрей Дранчук - Хотинский городской голова via Facebook
Фото: Андрей Дранчук - Хотинский городской голова via Facebook
Андрей Дранчук - Хотинский городской голова via Facebook
Фото: Андрей Дранчук - Хотинский городской голова via Facebook

Он отметил, что обвал существенный, но погибших и пострадавших не было. Доступ туристов к аварийному месту ограничили.

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Хотинская крепость была построена в XIII-XVIII веках. Это достопримечательность истории и архитектуры в Черновицкой области, входящая в Семь чудес Украины. Сооружение на берегу Днестра известно благодаря Хотинской битве 1621 года, территорию с дворцом и церковью окружают высокие стены, украшенные орнаментом.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Хотин Черновицкая область Обрушение

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