«Хотел проучить сепаратистку»: подозреваемый в убийстве Гандзюк рассказал о мотиве
Подозреваемый в участии в убийстве активистки Екатерины Гандзюк Владимир Васянович признал свою вину и заявил, что хотел «проучить сепаратистку».
Об этом он заявил в комментарии Громадському на заседании Покровского районного суда Днепропетровской области.
«Все должно быть по-другому… Мы должны были проучить сепаратистку. Мы должны были проучить коррупционерку, человека, через которого шли потоки денег, с которым ни милиция, ни СБУ не могли справиться. Поэтому мы пошли на такой шаг», — заявил подозреваемый.
Васянович согласился, что его «ввели в заблуждение» относительно Гандзюк. Он признал свою вину, отметив, что «все должно быть не так».
Напомним, что все пятеро подозреваемых в нападении на Екатерину Гандзюк признали себя виновными и пошли на сделку со следствием.
31 июля 2018 года в Херсоне на активистку было совершено нападение. Ее облили серной кислотой, в результате активистка получила химические ожоги туловища, руки и лицо (более 35% тела). Екатерина Гандзюк скончалась в больнице 4 ноября.
В нападении на Гандзюк подозреваются пять человек: Владимир Васянович, Никита Грабчук (ему инкриминируют непосредственно исполнение), Виктор Горбунов, Вячеслав Вишневский и Сергей Торбин.