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«Хотел проучить сепаратистку»: подозреваемый в убийстве Гандзюк рассказал о мотиве

Сегодня, 15:59
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«Хотел проучить сепаратистку»: подозреваемый в убийстве Гандзюк рассказал о мотиве - фото

скрин видео Громадське

Владимир Васянович признал свою вину

Подозреваемый в участии в убийстве активистки Екатерины Гандзюк Владимир Васянович признал свою вину и заявил, что хотел «проучить сепаратистку».

Об этом он заявил в комментарии Громадському на заседании Покровского районного суда Днепропетровской области.

«Все должно быть по-другому… Мы должны были проучить сепаратистку. Мы должны были проучить коррупционерку, человека, через которого шли потоки денег, с которым ни милиция, ни СБУ не могли справиться. Поэтому мы пошли на такой шаг», — заявил подозреваемый.

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Васянович согласился, что его «ввели в заблуждение» относительно Гандзюк. Он признал свою вину, отметив, что «все должно быть не так».

Напомним, что все пятеро подозреваемых в нападении на Екатерину Гандзюк признали себя виновными и пошли на сделку со следствием.

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31 июля 2018 года в Херсоне на активистку было совершено нападение. Ее облили серной кислотой, в результате активистка получила химические ожоги туловища, руки и лицо (более 35% тела). Екатерина Гандзюк скончалась в больнице 4 ноября.

В нападении на Гандзюк подозреваются пять человек: Владимир Васянович, Никита Грабчук (ему инкриминируют непосредственно исполнение), Виктор Горбунов, Вячеслав Вишневский и Сергей Торбин.

Теги:   Екатерина Гандзюк

Спецтема   Убийство Гандзюк

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