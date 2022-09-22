В ГУР прокомментировали информацию, что Медведчук якобы не хотел обмена в РФ

22 сентября, 00:35
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Виктор Медведчук (Фото:СБУ)

Виктор Медведчук (Фото:СБУ)

В Главном управлении разведки Минобороны Украины отреагировали на информацию о том, что кум российского президента Виктор Медведчук якобы не хотел обмена в Россию. Украина отдала стране-агрессору Медведчука в обмен на 210 бойцов.

Прокомментировал ситуацию представитель пресс-службы ГУР Андрей Юсов в эфире национального телемарафона, пишет Радио Свобода.

"Правда то, что он не хотел быть в тюрьме. То, что он хотел, мы приблизительно себе представляем — это русский мир в Украине и быть наместником своего кума в Украине. Этого не произошло и не произойдет. Украина будет свободной и независимой, а предатели будут отвечать. И Медведчук уже ответил. Он как политик, олигарх, как агент влияния, абсолютно деклассирован. То, что кум Путина вернулся в Россию, дало нам возможность вернуть наших защитников, — я думаю, что это, безусловно, правильный шаг стратегический, который украинское общество по достоинству оценивает. А как российское общество сможет оценить, зачем им Медведчук — это вопрос к рашистам. Я не думает, что это должно нас интересовать… Я думаю, что он не хотел, чтобы подобная ситуация (обмен при его участии – ред.) возникала и в публичной плоскости фигурировала. То, что его отдают, каким образом, в каком статусе и кому — безусловно для человека, еще несколько лет назад считавшего себя наместником бога на земле, это страшная психологическая травма. Катюге по заслуге», – сказал Юсов.

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Он не стал комментировать, кого Украина отдала России.

«Мы не комментируем, мы отдали 55 рашистов, все необходимые процедуры сделаны. Информация, требуемая от них, получена. То, что кого мы забрали и будем забирать, безусловно важнее. И морпехи, и азовцы, и вернувшиеся и должны вернуться нацгвардейцы — это главный приоритет и предмет нашего интереса», — подчеркнул он.

В ночь на 22 сентября Украина вернула из российского плена 215 защитников, из них 108 — бойцы Азова. Пять командиров гарнизона Азовсталь обменяли на 55 российских военных, они остаются в Турции по гарантиям защиты и безопасности.

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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Владимир Путин Разведка Виктор Медведчук Обмен пленными Война в Украине Война России против Украины

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