Госстратегия обеспечения лекарствами. Будет ли она работать Сегодня, 18:14 5 Цей матеріал також доступний українською Специалисты говорят, что сейчас программа обеспечения лекарствами в Украине существует, но не работает Фото: PublicDomainPictures / pixabay.com

Чиновники приняли Госстратегию обеспечения украинцев лекарствами до 2025-го года.

Об этом идет речь в сюжете Радио НВ, в распоряжении которого есть этот документ.

Что предполагает Стратегия обеспечения лекарствами

Стратегия, среди прочего, должна усовершенствовать государственное регулирование, систему поставки лекарств и обеспечить их качество. Будет финансироваться из государственного и местных бюджетов в пределах ассигнований, а также из других не запрещенных законодательством источников.

Отбор основных лекарственных средств - один из ключевых аспектов стратегии. Для этого необходимо усовершенствовать законодательство о национальном перечне основных лекарственных средств, а также регулярно его обновлять.

Проблему доступности лекарств планируют решить, усовершенствовав системы регулирования цен и возмещения стоимости и усилив конкуренцию

Проблему доступности лекарств предполагается решить, усовершенствовав систему государственного регулирования цен, систему возмещения стоимости Доступные лекарства, а также - усилив конкуренцию между производителями, поставщиками и аптеками. Кроме того, планируется уменьшить финансовую нагрузку на население путем оптимизации процесса публичных закупок, создания системы мониторинга расходов и возмещения стоимости основных медикаментов.

Для обеспечения качества медикаментов предлагается имплементировать положения международных стандартов. Рациональное использование препаратов предполагает, чтобы пациеты применяли их в соответствии с индивидуальными клиническими потребностями.

Как ожидают чиновники, реализация стратегии позволит повысить показатели здоровья населения, снизить затраты на лекарственные средства, а также привлечь иностранные инвестиции для проведения клинических испытаний.

Какие проблемы с обеспечением лекарствами есть в Украине

Программа обеспечения лекарствами существует с 2012 года, но она не работает. Об этом в комментарии НВ рассказал президент Всеукраинского совета защиты прав и безопасности пациентов Виктор Сердюк. По его словам, большинство из пунктов Стратегии уже частично внедрены, правда, только в теории.

Например, национальный перечень лекарств уже сделали и включили в него устаревшие и никому не нужные препараты, говорит специалист. Главная проблема - в недостаточности финансирования. На программу Доступные лекарства в следующем году предоставят миллиард гривен, однако, по словам Виктора Сердюка, эту цифру нужно увеличить в десять раз. Причем он отмечает, что там есть много полезных новаций, но нет плана их реализации, например параллельный импорт, то есть ввоз лекарств неофициальным представителями компании.

На программу Доступные лекарства в следующем году предоставят миллиард гривен, эту цифру нужно увеличить в десять раз

"Банально - в стратегии написано, что 600 тысяч семей испытывают значительные финансовые затраты, финансовые дефолты. У нас 100 тысяч случаев рака в год. Это действительно финансовая катастрофа не только для одного человека, а для целой семьи. Как это решить? Очень просто - обеспечить лекарствами. Этот документ, если даже поверхностно проанализировать, - фасадные реформы. А за этим фасадом - полная разруха", - убежден Сердюк.

В этой Стратегии приведены практически все элементы Национальной политики лекарственных средств, говорит председатель правления Союза потребителей медицинских услуг, лекарственных средств и изделий медицинского назначения Владислав Онищенко. В комментарии Радио НВ он отметил, что эту национальную политику нынешнее правительство обещало разработать еще несколько лет назад. А она сводится к трем составляющим, рассказывает специалист: во-первых, эффективность, безопасность и качество препаратов, во-вторых - физическая и экономическая доступность и в-третих - рациональное применение. И ни один из этих принципов сегодня не выполняется.

"Мы имеем множество препаратов с недоказанной эффективностью. Государственная служба лекарственных средств фактически не выполняет свою функцию по обеспечению недопуска к гражданам некачественных препаратов. Фактически это только видимость работы. Что касается доступных лекарственных средств, нет ни экономической, ни физической доступности. Например, наркотические препараты. Их реализует только крайне ограниченное количество аптек. Тотальное самолечение и бесконтрольное назначение, и бесконтрольный отпуск препаратов в Украине", - говорит Онищенко.

С начала года в Украине цены на лекарства выросли в среднем на 5%. Об этом свидетельствуют данные Госкомстата.