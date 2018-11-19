Госстат прогнозирует подорожание продуктов. Сколько в этом году придется выложить за новогодний стол

Общая стоимость оливье выросла в этом году на 26%

В этом году за новогодний стол украинцам придется заплатить на 20% больше, чем в прошлом году. По прогнозам Государственной службы статистики, продукты подорожают на 18%, а спиртное - на четверть. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Стоимость новогоднего стола

Для примера: если год назад стол на шесть взрослых, который включал три бутылки шампанского, три бутылки коньяка, неизменный оливье и стандартный набор холодных и горячих закусок обошелся в среднем в 2900 грн, то в этом году придется потратить на такое же меню уже почти 3500 грн. С этим соглашаются и эксперты.

Самые низкие цены будут где-то в середине декабря

Сало, свинина и говядина за последние месяцы демонстрируют незначительное, но регулярное подорожание. Такая тенденция сохранится и до конца года, рассказал эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. А спрогнозировать стоимость морепродуктов трудно. Цена на рыбу непосредственно привязана к обменному курсу. Кроме того, по словам экономиста, за последний год подорожали и овощи с борщевого набора (почти вдвое), а также хлеб (на треть).

Уже сейчас можно приобрести продукты, которые не быстро портятся. Это в основном замороженные продукты и консервированные, а также майонез, сыр и колбасы с большим сроком хранения, говорит гендиректор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

Килограмм оливье

По словам Дорошенко, в первой половине декабря выгодно покупать алкоголь, тогда на него будут самые большие скидки. Впрочем, акции на шампанское, к примеру, могут быть и 31 декабря.

"Оливье вырос в цене на 26%, и килограмм сейчас обойдется в 56 грн. Самые низкие цены будут где-то в середине декабря", - отметил Дорошенко.

Сейчас инфляция уже достигла уровня 10%, говорит экономист Михаил Кропивко. В дальнейшем она не снизится из-за повышения минимальной зарплаты до 4200 грн. Плюс добавится сезонность. Это 10-15% на мясо-молочные продукты и овощи, объясняет экономист. Стабилизируются цены, прогнозирует он, во второй половине января.

За 10 месяцев этого года в Украине выросла стоимость почти на все потребительские товары, кроме гречки, яиц, яблок и сахара, свидетельствуют исследования Государственной службы статистики об уровне потребительских цен.