Госрыбагентство заявило о возможной потере рыбного промысла в Азовском море
В 2019 году Украина не сможет осуществлять рыбный промысел в Азовском море без утверждения квот на вылов рыбы с Россией.
Об этом Укринформу сообщили в Государственном агентстве рыбного хозяйства Украины.
"Отсутствие протокола [украинско-российской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море] лишит украинских рыбаков возможности добывать водные биоресурсы в законодательном поле", - отметили в ведомстве.
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По информации Госрыбагентства, 91 субъект хозяйствования имеет разрешения на промышленный вылов водных биоресурсов в Азовском море. Флот рыбной промышленности составляет более 800 судов и лодок различной длины.
Напомним, что в октябре в Киеве сорвали работу украинско-российской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море для распределения квот на вылов рыбы и других водных живых ресурсов.
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