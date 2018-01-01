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Госрыбагентство заявило о возможной потере рыбного промысла в Азовском море

Сегодня, 22:24
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В Азовском море 91 субъект хозяйствования имеет право на вылов рыбы

Фото: chitalko1/flickr

В 2019 году Украина не сможет осуществлять рыбный промысел в Азовском море без утверждения квот на вылов рыбы с Россией.

Об этом Укринформу сообщили в Государственном агентстве рыбного хозяйства Украины.

"Отсутствие протокола [украинско-российской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море] лишит украинских рыбаков возможности добывать водные биоресурсы в законодательном поле", - отметили в ведомстве.

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По информации Госрыбагентства, 91 субъект хозяйствования имеет разрешения на промышленный вылов водных биоресурсов в Азовском море. Флот рыбной промышленности составляет более 800 судов и лодок различной длины.

Напомним, что в октябре в Киеве сорвали работу украинско-российской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море для распределения квот на вылов рыбы и других водных живых ресурсов.

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Теги:   Госрыбагентство Азовское море

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