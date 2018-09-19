19 сентября 2018, среда

Госпотребслужба назвала причину массового отравления школьников в Днепре

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Вода в школе не соответствовала нормам
Фото: Pixabay

Вода в школе не соответствовала нормам

Причиной массового отравления школьников в Днепре стало загрязнение питьевой воды.

Об этом сообщила начальник отдела санэпиднадзора и организации расследования вспышек Госпотребслужбы в Днепропетровской области Неля Полюхович, пишут местные СМИ.

"В ходе проведения расследования в школе были выявлены нарушения законодательства, которые, вероятно, способствовали распространению инфекции. Установлено, что наиболее вероятной причиной вспышки заболеваемости послужило загрязнение питьевой воды", - уточнила она.

По словам Полюхович, в школе установлены восемь резервных водонагревателей, которые объединены в единую сеть.

"Поэтому мы делаем такое предположение, что горячая проточная вода смешивалась с холодной, и возникло такое загрязнение. При этом на вводе в школу вода отвечает нормам, а в школе - не соответствует", - резюмировала специалист.

Ранее сообщалось, что с жалобами на ухудшение самочувствия госпитализированы 18 детей. Предварительный диагноз - острая кишечная инфекция. 

Школу закрыли на карантин. По состоянию на 17 сентября количество пострадавших возросло до 38 человек.

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