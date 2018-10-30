Госпотребслужба начала внутреннюю проверку из-за овец в Черноморском порту

Госпотребслужба начала внутреннюю проверку ситуации с овцами, которых экспортировали в Турцию, а затем вернули в порт Черноморска Одесской области.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, проверка будет касаться соблюдения требований законов о ветеринарной медицине и о жестоком обращении с животными.

Уже создана рабочая группа, которая в течение двух недель проверит соблюдение требования действующего законодательства при проведении карантина и оформлении документов на транспортировку животных.

Напомним, в морском торговом порту Черноморск (Одесская область) почти две недели стояла фура с 300 овцами романовской породы, часть из которых погибла. Груз предназначался для Турции, однако его вернули в Украину, где он находился в таможенной зоне.

Позже Госпродпотребслужба приняла решение об утилизации животных. Поэтому зоозащитники начали блокировать выезд фуры в Винницкую область.

Начаты уголовные производства по ст. 299 (жестокое обращение с животными) и ст. 251 (нарушение ветеринарных правил) УК Украины.

Зоозащитная организация UAnimals заявила, что планирует выкупить спасенных в Чорноморском порту овец за небольшую стоимость.