Госпотребслужба изменила правила выдачи ветеринарных документов после инцидента с овцами в Черноморском порту

С 31 октября Госпотребслужба будет выдавать ветеринарные документы на живых животных только после проверки транспортных средств и условий транспортировки.

Как сообщили в ведомстве, если транспорт или условия перевозки не будет соответствовать Правилам транспортировки животных, особенно в части соблюдения требований минимальной площади на одно животное, то ветеринарные документы выдаваться не будут.

Кроме того, соответствующий приказ обязывает обеспечивать видеофиксацию во время загрузки животных для документирования процессов. Это необходимо для соблюдения законодательства по идентификации животных.

Приказ о новых правилах выдачи ветеринарных документов был принят после инцидента с овцами в Черноморском порту.

По состоянию на среду, 31 октября, выжившие животные находятся в Тульчине Винницкой области. Зоозащитники планируют возвести для них накрытие.

Напомним, в морском торговом порту Черноморск (Одесская область) почти две недели стояла фура с 300 овцами романовской породы, часть из которых погибла. Груз предназначался для Турции, однако его вернули в Украину, где он находился в таможенной зоне.

Позже Госпродпотребслужба приняла решение об утилизации животных. Поэтому зоозащитники начали блокировать выезд фуры в Винницкую область.

Начаты уголовные производства по ст. 299 (жестокое обращение с животными) и ст. 251 (нарушение ветеринарных правил) УК Украины.

Зоозащитная организация UAnimals заявила, что планирует выкупить спасенных в Чорноморском порту овец за небольшую стоимость.