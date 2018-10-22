Госпогранслужба задержала украинца, который пытался ввезти в страну 340 грамм героина

Для обследования автомобиля была привлечена собака

Госпогранслужба Украины сообщает, что на пункте пропуска Грушев был задержан гражданин Украины, который под обшивкой автомобиля пытался провезти в страну 340 грамм героина.

Найденные наркотики были изъяты в установленном порядке, передает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

"Общей межведомственной группой в составе оперативных сотрудников Госпогранслужбы, военнослужащих Львовского отряда, представителей фискальной службы и Нацполиции и привлечением служебной собаки под декоративной обшивкой потолка иномарки было найдено четыре пакета с веществом светло-коричневого цвета общим весом 340 граммов. По результатам экспресс-теста установлено, что найденное вещество является героином", - сообщили в Госпогранслужбы.

Действия мужчины подпадают под статью 305 УК Украины (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств).

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