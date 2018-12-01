Госпогранслужба: За сутки в Украину не пустили сто россиян

Пограничники не пустили в Украину сто россиян за сутки

Спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко рассказал, что в течение одного дня в Украину не пустили сто россиян.

В то же время, по его словам, в течение дня Россия не пустила на свою территорию 40 украинцев, сообщает Украинская правда.

"Несмотря на заявления России, что она не будет вводить зеркальные действия в отношении Украины, только за вчера в Россию не было пропущено 40 украинских граждан", - отметил он.

Он также отметил, что Украина отказывала во въезде россиянам по разным причинам.

"Неподтвержденная цель поездки, часть из них превысила срок предыдущего пребывания в Украине, а некоторые не имели надлежащих документов для пересечения границы, в частности, пытались проехать по внутренним паспортам РФ, хотя по украинскому законодательству, должны были ехать по загранпаспортам", - сообщил Демченко.

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Нардеп от фракции Народный фронт Андрей Тетерев заявил, что в Украине следует не пускать из России не только мужчин, но и женщин.

26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в областях, граничащих с РФ, расположенных вдоль приднестровского участка украинской-молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей.

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