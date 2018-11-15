Госпогранслужба сообщила об аресте 15 судов за заход в порты Крыма

В Украине арестовали или ввели другие ограничения в отношении 15 иностранных судов, которые заходили в закрытые порты оккупированного Россией Крыма, сообщил помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

"Уже на 15 судов наложен арест или другие ограничения. Это все суда, которые нарушили законодательство Украины, посещая порты Крыма", - сказал он в эфире Крим.Реалии.

По его словам, в закрытые порты Крыма зашли более 940 иностранных судов, и значительную часть из них составляют российские суда.

Представитель Госпогранслужбы не уточнил, к каким странам приписаны другие иностранные суда и какая судьба постигла экипаж задержанных судов.

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Украина официально закрыла крымские торговые порты после незаконной аннексии Россией полуострова в 2014 году.

Заход судов под иностранными флагами в закрытые морские порты и терминалы оккупированного Крыма является нарушением норм международного права и законодательства Украины.