Госизмена: прокуратура Закарпатья назвала предварительную квалификацию дела о раздаче венгерских паспортов

Дело о раздаче в Берегово гражданам Украины венгерских паспортов закарпатские правоохранители расследуют по статье о "госизмене".
Об этом заявили в областной прокуратуре в ответ на запрос Интерфакс-Украина.
"Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 111 УК (государственная измена). Это предварительная правовая квалификация", - говорится в сообщении.
Ч.1 ст. 111 Уголовного кодекса предусматривает лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.
Как отмечается, расследование начато по факту сообщений в СМИ о "совершении гражданами Украины действий, направленных во вред суверенитету и территориальной целостности Украины".
В то же время, о каких именно незаконных действий со стороны украинцев идет речь, не уточняется.
Напомним, ранее в Сети появилось видео, на котором зафиксирована выдача гражданам Украины венгерских паспортов в Берегово Закарпатской области, после чего между Киевом и Будапештом разгорелся дипломатический скандал.
В частности, министр иностранных дел Украины Павел Климкин допустил высылку консула Венгрии, если подлинность видео будет подтверждена.
В свою очередь глава МИД Венгрии Петер Сийярто пригрозил еще более усложнить украинскую евроинтеграцию.
Комментарии
Правила комментирования