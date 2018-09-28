28 сентября 2018, пятница

Госизмена: прокуратура Закарпатья назвала предварительную квалификацию дела о раздаче венгерских паспортов

1 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Расследование начато по факту соответствующих
Скриншот

Расследование начато по факту соответствующих "сообщений в СМИ"

Дело о раздаче в Берегово гражданам Украины венгерских паспортов закарпатские правоохранители расследуют по статье о "госизмене".

Об этом заявили в областной прокуратуре в ответ на запрос Интерфакс-Украина.

"Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 111 УК (государственная измена). Это предварительная правовая квалификация", - говорится в сообщении.

Ч.1 ст. 111 Уголовного кодекса предусматривает лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.

Как отмечается, расследование начато по факту сообщений в СМИ о "совершении гражданами Украины действий, направленных во вред суверенитету и территориальной целостности Украины".

В то же время, о каких именно незаконных действий со стороны украинцев идет речь, не уточняется.

Напомним, ранее в Сети появилось видео, на котором зафиксирована выдача гражданам Украины венгерских паспортов в Берегово Закарпатской области, после чего между Киевом и Будапештом разгорелся дипломатический скандал.

В частности, министр иностранных дел Украины Павел Климкин допустил высылку консула Венгрии, если подлинность видео будет подтверждена.

В свою очередь глава МИД Венгрии Петер Сийярто пригрозил еще более усложнить украинскую евроинтеграцию.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове