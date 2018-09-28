Госизмена: прокуратура Закарпатья назвала предварительную квалификацию дела о раздаче венгерских паспортов

Расследование начато по факту соответствующих "сообщений в СМИ"

Дело о раздаче в Берегово гражданам Украины венгерских паспортов закарпатские правоохранители расследуют по статье о "госизмене".

Об этом заявили в областной прокуратуре в ответ на запрос Интерфакс-Украина.

"Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 111 УК (государственная измена). Это предварительная правовая квалификация", - говорится в сообщении.

Ч.1 ст. 111 Уголовного кодекса предусматривает лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.

Как отмечается, расследование начато по факту сообщений в СМИ о "совершении гражданами Украины действий, направленных во вред суверенитету и территориальной целостности Украины".

В то же время, о каких именно незаконных действий со стороны украинцев идет речь, не уточняется.

Напомним, ранее в Сети появилось видео, на котором зафиксирована выдача гражданам Украины венгерских паспортов в Берегово Закарпатской области, после чего между Киевом и Будапештом разгорелся дипломатический скандал.

В частности, министр иностранных дел Украины Павел Климкин допустил высылку консула Венгрии, если подлинность видео будет подтверждена.

В свою очередь глава МИД Венгрии Петер Сийярто пригрозил еще более усложнить украинскую евроинтеграцию.