Госизмена Нагорного: СБУ опубликовала видео с доказательствами его сотрудничества с ФСБ

ФСБ завербовала Нагорного еще в 2014 году

Служба безопасности Украины в понедельник, 22 октября, обнародовала видео с доказательствами сотрудничества украинского бизнесмена, продюсера и бывшего мужа гимнастки Лилии Подкопаевой Тимофея Нагорного с российскими спецслужбами.

Как сообщается, в начале сентября 2018 года к СБУ обратился проживающий в Канаде гражданин РФ, владелец ряда коммерческих структур, который временно находился в Украине, с заявлением о вымогательстве.

По словам мужчины, во время пребывания в Киеве к нему почти одновременно поступило несколько предложений закрыть за взятки уголовные дела, открытые против него и его родителей в России.

Два из них он получил от граждан РФ, а еще одно от украинского "общественного деятеля", которым оказался Нагорный.

Во время своей встречи с предпринимателем в одном из столичных ресторанов он предложил ему привлечь к решению вопроса генерального прокурора РФ Юрия Чайку, воспользовавшись посредничеством сына экс-главы ГПУ Артема Пшонки.

За свои "услуги" Нагорный попросил миллион евро.

Согласно данным украинской спецслужбы, его сотрудничество с российскими силовиками началось в 2014 году.

ФСБ РФ завербовала Нагорного после того, как он был задержан во время Марша мира в Москве.

По заданию своих кураторов украинец должен был создать политическую партию для продвижения интересов Кремля и дестабилизации ситуации в Украине.

"По замыслу ФСБ эта структура должна была принять участие в выборах и лоббировать в украинском парламенте интересы России, препятствовать вступлению Украины в ЕС и НАТО, поднимать вопрос о предоставлении русскому языку статуса государственного языка", - отметили в СБУ.

Ранее сообщалось, что СБУ задержала украинского бизнесмена, продюсера и бывшего мужа гимнастки Лилии Подкопаевой Тимофея Нагорного.

Его обвиняют в государственной измене и сотрудничестве со спецслужбами РФ. Сам же Нагорный это отрицает.

В понедельник, 22 октября, Апелляционный суд Киева ужесточил меру пресечения для подозреваемого, отменив возможность внесения залога.