Госдеп США предупредил о последствиях затопления "ядерной" шахты Юнком на Донбассе

Затопление шахты может иметь катастрофические последствия

Затопление боевиками Донбасса шахты Юнком может привести к отравлению питьевой воды во всем регионе, завила пресс-секретарь Госдепа США Хизер Нойерт.

"Мы настоятельно призываем Россию и подконтрольные ей органы действовать ответственно", - добавила она в Twitter.

Plans by Russian proxies to flood the abandoned YunKom coal mine – site of #Soviet nuclear test in ’79 – could threaten drinking water of thousands of Ukrainians in #Russia-controlled eastern #Ukraine. We urge Russia and its proxy authorities to act responsibly. @USEmbassyKyiv — Heather Nauert (@statedeptspox) 13 апреля 2018 г.

Ранее в Минобороны Украины заявили, что затопление оккупационными силами РФ шахты Юнком под Енакиево Донецкой области может иметь катастрофические последствия для всего региона. В советское время там проводился ядерный взрыв, последствия которого затопление шахты может серьезно усугубить.

Согласно планам пророссийской террористической организации "ДНР", 14 апреля на шахте будет отключена откачка воды, в результате чего она будет затоплена.

При этом радиационную угрозу они отрицают.