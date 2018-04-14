Госдеп США предупредил о последствиях затопления "ядерной" шахты Юнком на Донбассе

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Затопление шахты может иметь катастрофические последствия
Фото: Wikimedia.org

Затопление шахты может иметь катастрофические последствия

Затопление боевиками Донбасса шахты Юнком может привести к отравлению питьевой воды во всем регионе, завила пресс-секретарь Госдепа США Хизер Нойерт.

"Мы настоятельно призываем Россию и подконтрольные ей органы действовать ответственно", - добавила она в Twitter.

Ранее в Минобороны Украины заявили, что затопление оккупационными силами РФ шахты Юнком под Енакиево Донецкой области может иметь катастрофические последствия для всего региона. В советское время там проводился ядерный взрыв, последствия которого затопление шахты может серьезно усугубить.

Согласно планам пророссийской террористической организации "ДНР", 14 апреля на шахте будет отключена откачка воды, в результате чего она будет затоплена.

При этом радиационную угрозу они отрицают.

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