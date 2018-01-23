Госагентство по управлению активами пришло за квартирой Клименко в центре Киева - СМИ

Сотрудники Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, пытаются принять в управление квартиру в одном из жилых комплексов по бульвару Шевченко в Киеве.
Нацагентство работает вместе с силовиками из Главной военной прокуратуры, передает Громадське.
Речь идет о квартире в центре Киева по адресу: бульвар Тараса Шевченко, дом 27 Б.
По данным издания, квартира фактически принадлежит экс-министру времен Виктора Януковича Александру Клименко через посредническую фирму ООО Компания по управлению активами Эксельсиор.
Недвижимость передали в управление Нацагентству по решению Печерского райсуда Киева.
В то же время неизвестные лица оказывают сопротивление правоохранителям.
Напомним, экс-министра обвиняют в краже из госбюджета $ 12 млрд, на которые он приобрел бизнес и недвижимость по всей Украине.
Правоохранители обнаружили секретный офис документации компаний бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко в бизнес-центре Гулливер в Киеве.
В Службе безопасности Украины сообщили о новых доказательства причастности бывшего министра Клименко к антигосударственной деятельности.
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