Госагентство по управлению активами пришло за квартирой Клименко в центре Киева - СМИ

Правоохранители пытаются передать Нацагентству управления коррупционными активами квартиру на бул. Шевченко в Киеве

Сотрудники Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, пытаются принять в управление квартиру в одном из жилых комплексов по бульвару Шевченко в Киеве.

Нацагентство работает вместе с силовиками из Главной военной прокуратуры, передает Громадське.

Речь идет о квартире в центре Киева по адресу: бульвар Тараса Шевченко, дом 27 Б.

По данным издания, квартира фактически принадлежит экс-министру времен Виктора Януковича Александру Клименко через посредническую фирму ООО Компания по управлению активами Эксельсиор.

Недвижимость передали в управление Нацагентству по решению Печерского райсуда Киева.

В то же время неизвестные лица оказывают сопротивление правоохранителям.

Напомним, экс-министра обвиняют в краже из госбюджета $ 12 млрд, на которые он приобрел бизнес и недвижимость по всей Украине.

Правоохранители обнаружили секретный офис документации компаний бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко в бизнес-центре Гулливер в Киеве.

В Службе безопасности Украины сообщили о новых доказательства причастности бывшего министра Клименко к антигосударственной деятельности.