29 сентября 2018, суббота

Горсовет Мариуполя назвал акцию за чистый воздух "политическим митингом"

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Мэр Мариуполя заявил, что экологическая ситуация в городе

Мэр Мариуполя заявил, что экологическая ситуация в городе "в норме"

В городском совете Мариуполя акцию Я хочу дышать, на которую собрались тысячи горожан, назвали "несакционованим и политическим митингом, который мешает подготовить центральную площадь к празднованию (Дня города - ред.)".

Об этом сообщает 24 канал.

"Мы к этому празднику всей командой готовились 2.5 года, это все направлено на то, чтобы дискредитировать легитимную власть. Мы это видели в 2015 году", - заявил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Он добавил, что екологическая ситуация в городе "в норме". Однако экологи с мэром не согласны.

"Каждый день выбросы, неблагоприятные метеорологические условия у нас очень часто", - отметила эколог Анастасия Богданович.

Организаторы акции отмечают, что она - исключительно экологическая. Никаких подписей за отставку мэра и о введение военно-гражданской администрации, о чем ходили слухи накануне, не собирали.

В поддержку Мариуполя экологические акции также состоялись в Запорожье и Кривом Роге.

Напомним, что 28 сентября несколько тысяч жителей Мариуполя Донецкой области вышли на акцию протеста Я хочу дышать с требованием улучшить экологическую ситуацию в городе. Они требуют установить фильтры на местные предприятия, газоанализаторы на источники выбросов, а также улучшить условия труда для рабочих.

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