«Не все можно озвучивать». Зачем ГУР нужны «хорошие русские» и какие ИПСО реализуют оккупанты — объясняет спикер ведомства 17 августа, 19:39 NV Премиум Представитель пресс-службы ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов (Фото:Скриншот видео Суспільне/YouTube)

Андрей Юсов, представитель пресс-службы ГУР Минобороны Украины, объяснил Radio NV, зачем Главному управлению разведки обмен репрессированных россиян с антивоенными взглядами и какие ИПСО проводит Кремль против украинцев.

— Коллеги из ТСН вчера напугали полстраны тем, что решение по подрыву ЗАЭС «принято». Ссылались на анонимный российский Telegram-канал. Или это была враждебная ИПСО?

— Поскольку было не одно сообщение, не только из одного российского Telegram-канала, а несколько других информационных мероприятий, мы видели, как какая-то техника передвигается по территории станции, вроде бы это должно о чем-то свидетельствовать. Хотя рашисты находятся на территории ЗАЭС давно и, соответственно, техника передвигается там давно. И другие каналы связи использовались для распространения информации. Так, все указывает на проведение враждебного российского ИПСО. Целью которой может быть сразу несколько факторов.

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