21 июня 2018, четверг

Горсовет Ивано-Франковска раскритиковал новые учебники, которые нацелены на преодоление дискриминации

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Мэрия Ивано-Франковска заговорила о
Фото: dostup.pravda.com.ua

Мэрия Ивано-Франковска заговорила о "традиционных ценностях" и семью как "ячейку общества"

Депутаты Ивано-Франковского городского совета выступили против новых антидискриминационных учебников и обратились с соответствующим заявлением к премьер-министру Владимиру Гройсману и министру образования Лилии Гриневич.

Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Экспертный совет Министерства образования науки ранее предложил и реализовал свою идею с тем, чтобы заменить в учебниках слова "родители" на "родные", исключить любые другие формулировки, которые могут содержать признаки дискриминации по цвету кожи, политическим, религиозным, гендерным и другим критериям. Также новые учебники объясняют ребенку роль женщины, которая должна быть не только изображена на кухне, а папа - вовсе не изображен в костюме на работе, как к этому привыкли, и тому подобное.

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Также депутаты в Ивано-Франковске выступают против учебника Гражданское образование, в котором якобы пытаются "навязать естественность однополых пар".

"Мы, депутаты Ивано-Франковского городского совета, с большим возмущением воспринимаем попытки навязывать украинскому обществу антиморальные нормы однополых пар, вроде как проявление естественности и гуманизма", - сказано в обращении.

Городские депутаты упомянули о "традиционных ценностях", добавив, что традиционная семья является основополагающей ячейкой общества.

"Мы с большой тревогой воспринимаем попытки навязывать нашим детям во время их обучения в средней школе чуждые национальному пониманию понятия о естественности однополых пар, формирование у наших детей мысли, что такие пары являются одной из разновидностей семьи. В частности, такие попытки осуществляются под видом преподавания предмета Гражданское образование и других учебников, по которым планируют обучать детей с 1-го сентября 2018 года", - считают чиновники.

В конце обращения они выдвинули ряд требований, среди которых - недопущение распространения в школах учебников пропагандирующих гомосексуальность, обеспечение общественного обсуждения и родительского контроля над книгами предложенными для введения в учебный процесс, изменение направления экспертизы при МОН на морально-патриотический.

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Ранее и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун напомнила, что ВОЗ исключила гомосексуальность из списка болезней еще в 1992 году.

"В частности осознать, что социум не может повлиять на сексуальную ориентацию. Однако он точно может определить, обеспечивать ли людям права и возможности независимо от нее", - писала она.

Кроме того, представитель омбудсмена по правам ребенка и семьи Аксана Филипишина в интервью телеканалу Громадське заявила, что нельзя через учебники ребенка научить определенной сексуальной ориентации.

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