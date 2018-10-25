"Городок хороший, если из Киева не наводят шухер-мухер". Как живет закарпатское Берегово, ставшее центром скандала с венгерскими паспортами - большой репортаж

Прения на международных аренах, взаимная высылка консулов, подозрения в сепаратизме, присягание на верность Венгрии нацменьшиной на Закарпатье и выдача венгерских паспортов украинским гражданам – город Берегово стал центром ряда всеукраинских и международных сканадалов о статусе венгров на западе Украины.

Корреспондент Радио НВ Ирина Лопатина отправилась в центр венгерской общины Закарпатья, чтобы собственными глазами увидеть, как живут этнические венгры в Украине.

В начале осени и до того непростые отношения между Венгрией и Украиной вновь обострились. Скандал с намерениями Будапешта создать в своем правительстве пост министра, ответственного за развитие Закарпатской области, только начал затихать.

В конце августа министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заверил министра иностранных дел Украины Павла Климкина, что название должности уполномоченного по Закарпатью они изменят. Однако уже в сентябре появилось видео, снятое скрытой камерой, на котором сотрудники консульства Венгрии в Берегово выдают украинцам венгерские паспорта.

К тому же после принятия присяги украинцев призвали скрывать второе гражданство от официального Киева. Немало украинцев проходило подобную процедуру в течение последних лет, однако назвать, сколько соотечественников повторяли слова присяги, клялись в верности Венгрии и получали другое гражданство пока невозможно.

Официальная цифра от Будапешта прозвучала только один раз: по состоянию на февраль 2015 года почти 94 тысячи закарпатцев получили гражданство Венгрии по упрощенной процедуре. Массовая выдача венгерских паспортов не была новостью, в том числе и для украинских чиновников, однако официальный Киев не проигнорировал это видео.

Прокуратура Закарпатской области по сообщениям в СМИ даже начала расследовать выдачу венгерских паспортов в Берегово как государственную измену. Начались распри между Украиной и Венгрией, взаимная высылка дипломатов, медийная истерия вокруг Закарпатья и громкие заявления политиков о сепаратизме в регионе. Я отправилась к эпицентру нынешнего скандала - в Берегово.

По последней переписи 2001 года, около 48% населения города - этнические венгры. До самой Венгрии также рукой подать - от города до пропускного пограничного пункта Лужники около 8 километров. На официальной странице городского совета в адресе сайта указано даже два названия города - Берегово и Берегсас - через дефис; и только потом - обычное для порталов органов власти расширение "gov.ua". Из Мукачево еду маршруткой до 25-тысячного города около 20 километров. При въезде в Береговский район расположен щит с приветствиями в виноградарском крае, сразу на обочине - реклама термальных источников на украинском языке.

Именно вином и термальными водами пытаются заманить побольше туристов. В пригороде Берегова все чаще вижу вывески на венгерском языке, однако между рекламы товаров и услуг глаз цепляется за предвыборные щиты с лицами политиков и даже с лозунгами "Не дадим разрушить мир в Закарпатье". На первый взгляд, этому миру ничего и не угрожает.

Среди рабочей недели жизнь города совсем не отличается от будней других райцентров где-либо в Украине. В однообразной будничной суете посреди одной из центральных улиц сначала слышу, а затем вижу уличного музыканта - он играет украинскую народную песню.

Кстати, в Берегово есть местное время - на час вперед от привычного для остальной Украины, - поэтому прохожие на вопрос о времени переспрашивают, интересует ли меня местное или по Киеву. Также на улицах вижу много ромов: в окрестностях закарпатского пограничного городка расположено одно из крупнейших цыганских поселений не только региона, но и Украины - примерно несколько тысяч.

Здесь и в дальнейшем - фотографии Балаша Мохая из фоторепортажа о жизни детей в Береговском районе Закарпатья. Фото: EPA

Многие между собой общаются на венгерском, а отвечают на вопросы на ломаном украинском или русском с венгерскими словами. С самого утра договорились встретиться с председателем Береговской организации Всеукраинского объединения Свобода Василием Вовкуновичем вблизи старейшей постройки Берегова XII века - католического костела Воздвижения Святого Креста.

Однако из-за неотложных дел и встречи с мэром Берегова наш разговор откладываем на более позднее время. Я решила посмотреть костел и попала на утреннюю службу. При входе сразу вижу табличку с предупреждением на английском - "No tourists". Даже служба в католическом костеле проходила также на венгерском.

В городе в начале октября можно было встретить немало туристов, они медленно гуляли по улицам Берегова. Одни из прохожих, неся пакеты с бутылками с вином, спорили между собой, кто же ввел "сухой закон" в советские времена - Михаил Горбачев или еще Юрий Андропов.

Для тех, кто интересуется историей Берегова и Закарпатья в целом, пригодится указатель к краеведческому музею. На звук звонка входной двери вышел его директор с указкой в ​​руках - Иван Шепа. Он подтверждает, что Закарпатье - мультикультурный регион, где проживает более 100 наций и национальностей, и только в самом Берегово их 72.

По его словам, больше всего посетители музея расспрашивают о том, что делают здесь венгры, почему на некоторых зданиях висят два флага - украинский и венгерский, а названия магазинов также в основном на двух языках. Директор музея Иван Шепа, который называет себя "охранником времени", делает для меня быстрый экскурс в историю города и края:

— До 1919 року понад тисячу років Берегово приналежить до Угорщини. З 1919 по 1920 рік декілька місяців до Румунії; З 1920 по 1938 рік - до Чехословаччини; з 1938 по 1944 рік знову до Угорщини; з 1944 по 1946 рік до Закарпатської України; з 1946 по 1991 рік - до радянської влади, а тепер до України.

То єсть, моя бабка, не виходячи з її будівлі, попала в сім держав без візи. Значить, ми звідси ніколи і нікуди не уходили, а все навпаки - до нас приходили. То єсть ми не йшли до Угорщини, а Угорщина йшла до нас, так же Радянський союз, і також інші держави йшли до Закарпаття, а не ми до них.

В целом последние новости насчет Закарпатья жители Берегово живо обсуждают в одном из центров городской жизни - на рынке. Однако, когда узнают, что я журналист, практически все отказываются общаться - они устали от большого внимания как украинских, так и иностранных СМИ.

Например, статья о Берегово и украинско-венгерском конфликте на его фоне вышла даже на страницах американского издания The New York Times. Однако местные жители больше раздражены тем, как сейчас показывают Берегово, и обижаются на то, что, мол, из венгров Закарпатья лепят образ сепаратистов:

Фото: EPA

— Воно настільки все викручено неправильно! В когось, можливо, є ось ці паспорта, но тут перекрутили на політично, що тут відбувається політичні сепаратисти - нічого подібного. Це все економічно, тому що ті люди, ну, вони такі - етнічні угорці. Для чого він їм потрібен? Для того, щоб виїхати і дістати десь роботу за кордоном - всьо. Ніяких лозунгів, нічого тут нема. Ну, можливо, десь вони й є, але це не є масове, це не є якась істерія, це не можна назвати якоюсь волною, іноді випадки бувають.

Я кажу - тут абсолютно нема ніякого підтексту політичного. Тут люди настільки далекі від політичних заворушень і взагалі бояться цих заворушень, розумієте? Тут настільки мирно все живеться, тут настілько все об’єднано і все перемішано, що про якесь таке, щоб воно якась ворожнеча - воно даже і не думається. Даже, як кажуть, і нєту на повєсткє дня.

Я разговариваю с заместителем директора Береговского городского дома культуры Александром Матеем. Именно здесь 10 октября в городе впервые проходят Дни украинского кино. Александр - наполовину венгр, однако постоянно повторяет, что он коренной закарпатец. Он шутит, что в барах местные практически не ведут разговоров о политике - такое услышишь в Берегово только от туристов. Однако уже не до шуток - Александр говорит, что горожане обижены на то, как о них рассказывают на центральных телеканалах.

— Саме що неправильно - то, що люди говорять, які настільки далекі від поняття, що тут [відбувається]. Хай вони поживуть тут місяць, два, півроку, а потім говорять. Вони тут навіть не бувають, а потім починають щось там толкувати, говорити - і сразу “сепаратисти”. Вони поняття не мають, про що вони говорять, як вони говорять. Які - вибачте - к чорту сепаратисти!? Тут люди настільки далекі від цього, тут нема часу на політику. Якщо люди займалися політикою, то тут всьо розвалилося, тому тут не до політики, тут просто треба працювати, творити, жити і любити.

Наш разговор прерывают - Александр Матей, который является еще и сорежиссером Береговского украинского народного театра, вносит в расписание дома культуры венгерские концерты и спектакли на конец октября.

— Ми святкуємо два Різдва, ми святкуємо дві Пасхи, ми ходимо в гості один до одного, ми співаємо одні пісні, ми виступаємо разом. Наприклад, в нас є Український народний театр, у нас угорці спокійно грають, нормально. Ми допомагаємо Угорському народному театру, ми даже зробили п’єсу колись, коли два театри під неї об’єднали. Я повторюся: тут все переплетено, тут всі слідкують, що у нас робиться.

Тому не можна сказати що вони тільки угорці, а ми тільки українці, в них свої заходи культурно-мистецькі, тут такого не може бути. Тут любий концерт складається з матеріалу українського, закарпатського, угорського, - так не тільки з угорського: ромського, словацького, з їхніх матеріалів. Вот ось це я хотів сказати.

Фото: EPA

В то же время в Дом культуры заносят коробки, аппаратуру, ведь вечером начнутся первые Дни украинского кино в Берегово. Пресс-секретарь Киевского международного кинофестиваля Молодость Анастасия Пугач рассказывает, что они привозят украинское кино в маленькие города, где нет кинотеатров. За пять дней показали пять фильмов, а открыла фестиваль кинолента Киборги:

— Безпосередньо цю ініціативу ми розпочали розробляти влітку, тобто задовго до того, коли Берегове потрапило в усі новинні стрічки, і ніяким чином наша ініціатива з цим не пов’язана, оскільки це було ще влітку, - объяснила выбор города Анастасия Пугач.

Киборгов в тот день показывали в 17 часов:

— Одразу хочу уточнити - за київським, чи місцевий час?

— Київський… Ой, я вибачаюсь, а що, тут інший час?

— Тут місцевий час є.

— Тут є місцевий, і тут є київський.

— Так, тоді за київським.

К нашему разговору подключается начальник управления культуры Береговского городского совета Оксана Радик. По ее словам, в Берегово пытаются поддержать развитие и украинской, и венгерской культур. Например, практически все мероприятия проходят на двух языках, чередуются украинские и венгерские песни. Она говорит, что это для того, чтобы не нарушать равновесие.

— Нема що… Чи хтось відокремлює? Тут чудово угорці розуміють українську, українці - угорську, в розмові переходять з однієї мови на другу, це вполнє нормально, і це більше політика, а ми тут…

В общении между собой люди всегда найдут общий язык, однако в Киеве обеспокоены уровнем знаний украинского языка среди школьников. Этим летом министр образования и науки Лилия Гриневич заявила, что более 70% выпускников школ Береговского района из учреждений с венгерским языком обучения не смогли сдать тест по украинскому языку и литературе во время внешнего независимого оценивания.

В чем сложность, я иду выяснять в первую школу с венгерским языком преподавания на моем пути - Береговскую общеобразовательную школу №4. На пороге меня встречает один из работников школы. Узнав, что я журналист, он ведет меня к руководству. Проходя мимо класса с табличкой "Кабінет української мови", слышу, как ученики громко несколько раз повторяют слово "працьовитий".

Фото: EPA

Однако поговорить о преподавании украинского языка в школе не удалось - мне отказали из-за отсутствия разрешения местного управления образования. На днях пришло письмо из Министерства насчет многочисленных жалоб родителей из Закарпатья на то, что журналисты после интервью вырывают слова их детей из контекста, поэтому из-за чрезмерного внимания СМИ корреспондентов в школу будут допускать только после разрешения управления образования.

Выйдя из школы, набираю свободовца Василия Вовкуновича, чтобы уже договориться о конкретном месте встречи. В трубке вместо привычных гудков слышу: "Слава Україні!" - и бодрый голос Вовкуновича. Он утверждает, что он чуть ли не единственный в Берегово среди горожан, кто открыто готов говорить о влиянии Венгрии на украинский город. 60-летний владелец мебельного бизнеса возвращался со встречи с мэром Берегова Золтаном Бабяком.

Мы быстро идем к ближайшему кафе. По пути к нему Вовкунович рассказывает, что он с мэром - идейные антагонисты, однако это не мешает их общению. Уже за столиком Вовкунович жалуется: по его мнению, в городе и Закарпатье за ​​последние 10 лет происходит экспансия Венгрии. Например, через финансовую помощь педагогам или предпринимателям.

— Наприклад, тобі можуть дати в сільському господарстві невеликий трактор в лізинг, але розуміють, вони можуть ввечері подзвонити, і якщо ти відповіш "Так, прошу" чи "Іген тешек", і якщо ти відповів по-угорські, це значить вже не зовсім… І люди відчувають, що вони під певним тиском. Дальше, як набереться критичне число людей, то не знаєм, як буде.

Василий Вовкунович рассказывает, что за венгерскими паспортами местные жители выстроились в очередь начиная с 2007-2008 годов. Из-за взяток можно было и не искать предков на Закарпатье - за свои услуги посредники просили несколько тысяч долларов. Сейчас получить венгерский паспорт таким образом уже труднее.

— У нас десь в місті 70% угорців мають ці паспорти, для того щоб мати там роботу, тому що угорці виїжджають у Ірландію, Скандинавію, Велику Британію. І цю нішу стали заповняти українці, які теж одержують паспорти, якщо знають мову, або іншими шляхами. Зараз вже важче, але одержують, процентів 30% українців також мають тут паспорти угорські.

Националист отмечает, что не против того, чтобы обычные люди имели два паспорта, однако для госслужащих это нужно запретить. Во время общения к нам подошла молодая официантка, чтобы принять заказ. Ей было непросто говорить на украинском, и ей помог Василий. Это отметил и свободовец, жалуясь на то, что трудно найти в городе персонал со свободным владением украинским.

Фото: EPA

Однако от языковых вопросов мы снова вернулись к межгосударственным отношениям, а именно к эпизоду прошлогоднего марша в Берегово: 12 ноября 2017-го года участники шествия по случаю годовщины создания Карпатской Сечи удочкой сняли со здания городского совета Берегова флаг Венгрии, который висел там рядом с флагами Украины, Евросоюза и города. Тогда Будапешт потребовал официальных разъяснений от Киева. Вовкунович не согласен, что это была провокация, и говорит, что участники марша сделали это под действием эмоций:

— Ми пройшлися, але дальше воно так емоційно [продовжилося], тому що приїхали ветерани, з якими ми разом воювали. І дуже багато хлопців було тих, які вперше бачили неукраїнські прапори. Так вийшло, що зняли (але з почестями зняли) з міської ради, скрутили і віддали його міліціонеру - ніякої наруги не було, сказали, що так не має бути. Якщо ти тут живеш, то має бути зверху регламентовано закон про прапор, закон про подвійне громадянство, мають бути правила гри, і ми готові виконувати ті розпорядження. А коли немає, то воно й получається - такі різнотолки.

Уже после событий во время марша он говорит, что отношения со многими местными жителями у него стали прохладнее, однако мужчина не обращает на это внимания. Свободовец Вовкунович уверен - на бытовом уровне все образуется, однако его беспокоят разговоры о так называемой Великой Венгрии:

— Їм своє робить, а нам своє. Я думаю, воно буде все добре. Але хочеш миру - готуйся до війни.

Тема с венгерскими паспортами в Украине возникла не сегодня. После своей победы на парламентских выборах в Венгрии, правящая партия Фидес в 2010-м изменила закон о гражданстве - этим документом была запущена упрощенная процедура его получения для заграничных венгров. Изменения вступили в силу с начала 2011-го. Для того, чтобы получить венгерское гражданство, нужно быть несудимым, а также владеть на базовом уровне венгерским языком, однако основным критерием “отбора” претендентов на гражданство является его происхождение.

Необходимо предоставить документы о том, что ваши предки родились на бывшей территории Венгрии. Для Украины это территория Закарпатья в период до 1920 года и в промежутке между 1938-1945 годами. Подобную политику по объединению этнических венгров Венгрия проводит во всех соседних государствах, в частности в Румынии (где находится самая большая венгерская община численностью почти полтора миллиона человек), Сербии, Украине.

В Словакии также очень много этнических венгров - практически каждый десятый житель страны - однако Словакия еще в 2010-м увидела угрозу национальной безопасности в такой тотальной венгерской паспортизации, поэтому в стране запретили двойное гражданство. За нарушение - штраф в размере более 3 тысяч евро. К тому же, гражданин Словакии с приобретением гражданства другого государства теряет словацкое.

Фото: EPA

За эти годы более миллиона человек получили венгерские паспорта в рамках государственной программы насчет заграничных венгров, которую проводит действующая власть в Будапеште. В прошлом году 36-летний фермер из Сербии стал миллионным таким гражданином. В Будапеште его лично приветствовал президент Венгрии Янош Адер и премьер-министр Виктор Орбан.

После сентябрьского паспортного скандала в Берегово министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто даже пригрозил, что его страна может тормозить интеграцию Украины в Евросоюз: "Если украинская сторона вышлет венгерского консула, то это не останется без пропорционального ответа с венгерской стороны. Но есть надежда, что этого можно избежать. Двойное гражданство распространено в Европе, и если Украина хочет двигаться в сторону ЕС, то не может ставить под сомнение такой институт".

Несмотря на угрозы Будапешта, Киев признал консула Венгрии из Берегово персоной нон грата и приказал ему в течение трех дней покинуть страну. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявлял, что дипломат нарушил Венскую конвенцию о консульских сношениях: "Он нарушил украинское законодательство, конечно, он нарушил международное законодательство, но он одновременно призвал еще и скрывать факты выдачи гражданства. Ну как мы можем это толерировать? Он еще и призвал к манипуляциям с документами - там показывайте украинский паспорт, там показывайте венгерский паспорт. Это вопрос принципа".

С ответом Венгрия не стала медлить - Будапешт также выслал одного украинского дипломата.

Сейчас консульство в Берегово продолжает обычную работу - у дипломатического здания я видела постоянный поток людей, которые заходили и выходили с территории учреждения. Однако сентябрьские события там не комментируют и отправляют в Министерство иностранных дел Венгрии в Будапеште. Даже записать на диктофон устный отказ от комментария работник консульства мне запретил.

Говорить о теме паспортов среди жителей Берегово не желает и местная власть. Сначала в переписке с пресс-секретарем мэра Берегово Золтана Бабяка я получила отказ в интервью на эту тему, но все равно я попала на место, поэтому решила еще раз лично зайти в приемную мэра. Если бы не четыре флага, которые развевались на здании, сразу распознать в небольшой постройке городской совет сложно. Над входом в здание вывешены флаги города, Украины, Венгрии и Евросоюза, - при этом национальный флаг закреплен выше других. Сначала Золтана Бабяка не было на месте.

После того, как он вернулся, мэр, скрестив руки, молча выслушивает мою просьбу об интервью, пристально вглядываясь в мое лицо. Вспоминаю, что на вопрос журналиста The New York Times, является ли он патриотом Украины, он ответил, что является патриотом Берегово, поэтому прошу его поговорить только о городе. Золтан Бабяк коротко отмечает, что у меня для этого есть 10 минут.

Он уверяет, что никогда между этническими венграми и коренными украинцами не было напряжения на этих территориях. По его словам, жителей Берегово гораздо больше смущает проблема отсутствия объездной дороги вокруг города и канализации в домах, чем политика:

Фото: EPA

— Ми мирно жили й будемо далі жити! Лишіть нас з великою політикою - Будапешт з Києвом домовляться, я більш ніж впевнений. А те, що на сьогодні є радикально настроєні люди на абсолютній відстані від Берегова, які кажуть, як нам треба жити в Берегові - це не креатив, це не будує нормальних відносин. Треба запитати всіх тих, хто працює та живе у Берегові, яким чином їхні права не дотримуються чи дотримуються.

І ще одне, наостаннє, хочу сказати: повірте мені, коли ми розмовляємо про угорців або про українців, тяжко і неможливо відповісти на питання, чи українцям ліпше живеться у Берегові, чи угорцям ліпше живеться. Тому лишить нас, будь ласка, з великою політикою, най всі роблять свою роботу - всі народні депутати, всі представники Кабінету міністрів най роблять свою роботу - для того, щоб комфортніше було жити й у Берегові, й у Закарпатті, і в Україні загалом.

Не могу обойти и вопрос возможного размещения отдельного батальона 128-й горно-пехотной бригады. Еще с советских времен до начала 2000-х один из полков этой бригады располагался в Берегово, но его расформировали. Имущество воинской части перешло к другим владельцам, а часть объектов подпадала под программу приватизации в Берегово.

Однако недавно Министерство обороны обратилось к местным властям с предложением возобновить размещение военных на территории бывшей воинской части по улице Богдана Хмельницкого. Согласно Перспективному плану развертывания Вооруженных Сил Украины до 2020 года, в Берегово должен быть отдельный горно-пехотный батальон численностью до 600 человек.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выразил недовольство этими планами украинского Минобороны, на что в Киеве ответили, что размещение батальонов украинских военных на территории суверенного государства - это личное дело Украины. Местные власти все же учли все требования по улучшению обороноспособности страны, говорит мэр города Бабяк. Поэтому весной этого года городской совет поддержал решение о возвращении в государственную собственность бывших военных городков.

— Є відповідне рішення міської ради. Крапка, - сказал мэр.

Отмечу, что ориентировочная смета на восстановление военного городка составляет примерно 100 млн гривен, однако пока что вопрос возвращения военной бригады окончательно не решен.

— Були представники Національної гвардії в нашому місті місяць тому і проводили огляд території. Також їх зацікавив один об’єкт, який є у власності Міноборони - це бувша територія ЛТП [лікувально-трудовий профілакторій, - Ред.], який без згоди міської ради міг би працювати, отримувати земельну ділянку і далі працювати. Тому питання ще не закрите, кінцевого рішення ми ще не маємо.

Якщо Генштаб відмовиться від воїнської частини, ми далі будемо продовжувати програму приватизації і будемо використовувати для нужд нашої громади. Якщо ЛТП підійде для нових об’єктів, тоді землю від місцевої влади не потрібно буде [можливо, мається на увазі приватизовувати], тому що вона в їхній власності. Поки що ми чекаємо сигналу, яким чином це буде вирішено - або Міністерством оборони, або по лінії Національної гвардії будуть ці заходи виконані.

Фото: EPA

Решаю лично посмотреть, что осталось от бывшей воинской части. Она расположена практически в конце улицы Богдана Хмельницкого - на той же, что и мэрия. Полуразрушенные казармы, столовая, клуб для военных выглядят совсем по-другому, чем здания в центре города. Здания бывшей военной части - без окон, дверей, крыш, с кучами строительного мусора снаружи, грудами кирпича и разрушенными ступеньками посредине. Иногда их трудно даже разглядеть среди деревьев и кустов, которые кое-где растут прямо в помещениях.

У бывшего плаца вижу мужчину пожилого возраста. Его зовут Игорь. Он говорит, что сам из Черновицкой области и живет здесь всего 9 лет, но достаточно уверенно рассказывает, что было в том или ином разрушенном здании. Мужчина говорит, что ему все равно, возобновят ли военную часть в Берегово:

— Ну, я це чув, шо хтять. Ось тут був цілий завал: глина, щебень, всяка єрунда, - а вони вже начали зачищати. А це вже давно слухи ходять, що буде воїнська часть поближче до границі.

Игорь вздыхает и говорит, что Берегово прославилось на всю Украину из-за скандала с венгерскими паспортами. О себе отвечает, что нет венгерского паспорта, но якобы такие документы есть у родственников его жены.

— Для чого беруть паспорти? Щоб легше заробляти там гроші, отак і всі кажуть. А тепер і наші думки змінилися, у влади, що треба видавати, але не наказувати, як ізмєна. А видавати треба - вон скільки паспортів у Польщі. А скільки паспортів у тих, хто при владі там! По три паспорта - і нічого. Людина хоче заробити для сім’ї, але тут не заробиш. По-перше, тут роботи нема такої, а як є, то плотять 4 тисячі. А вони там місяць-два-три - зароблять стільки, скільки за рік тут не зароблять.

Дед Игорь перенаправляет меня к другому мужчине, который вблизи выгуливал собаку. Старик говорит, что Александр местный и больше знает. Мужчина не против размещения здесь военных, считает, что это лучше, чем эти руины вокруг. Александр говорит, что в этих заброшенных зданиях преступления не случаются:

— Не, у нас містечко само по собі гарне, спокійне, якщо не починають з Києва, бляха-муха, наводить свій шухер-мухер, людей нос к носу сталкивать. Пока за это Берегово не вспомнили, оно никому и не надо было. Тут, в Берегово, живет столько национальностей, как во всей Украине столько нет. Всегда было все нормально, пока политики не начали сюда мешаться, то вообще не было ни про что такое даже разговоров, жили тут мы, все нормально.

Я думаю, что это специально все накручено, кому-то не интересно, чтоб здесь спокойно было. Людям надо жить и зарабатывать, а не заниматься вот этой фигней. Жизнь у нас одна, человек не хочет жить от зарплаты к зарплате и не знать, как себя прокормить и лекарства купить. Хотят все работать и хорошо зарабатывать. Что, в Верховной Раде сидят те, кто паспортов не имеет? Пускай с себя начнут тогда, если они такие умные.

Фото: EPA

Найти тех, кто даже анонимно согласился бы рассказать о том, как и когда они получили венгерское гражданство и паспорт, мне не удалось. Из-за большого внимания медиа к этому вопросу многие боятся возможного наказания и опасаются манипуляций.

На подобные отказы повлияла и публикация на сайте Миротворец списка из 300 фамилий чиновников и депутатов советов разных уровней Закарпатья, которые якобы имеют венгерское гражданство. Кстати, существует путаница относительно документов, которые выдает Венгрия. Так, с начала 2000-х годов Будапешт выдает так называемый "зеленый паспорт" - на самом деле это удостоверение зарубежного венгра, которое не является паспортом. Есть еще другой вариант такого документа - удостоверение родственника зарубежного венгра.

Получить удостоверение зарубежного венгра может каждый гражданин Украины, который считает себя венгром и владеет венгерским языком. По словам политического эксперта Дмитрия Тужанского, он обеспечит его владельцу свободный вход в музей и бесплатный проезд на общественном транспорте несколько раз в течение года в Венгрии, но это не паспорт - он не идентифицирует личность и не позволяет пересекать границу.

— Ви можете мати угорське громадянство, але не оформляти собі паспорт - ні внутрішній угорський у вигляді ID-картки, що почали зараз виробляти в Україні; ні зовнішній; ні закордонний - оцей Utlevel, червоний такий. Ви можете його не мати, ви можете отримати такий сертифікат про громадянство і не робити паспорти взагалі. А ось вже на основі цієї папочки, якщо хочете, то ви можете оформити ці паспорти.

Именно загранпаспорт Венгрии является наиболее желанным документом среди украинцев. Основное его преимущество - возможность находиться во многих странах мира без открытия виз. Венгрия является членом Евросоюза, поэтому владелец этого документа может без ограничений по времени находиться в ЕС, а также спокойно устроиться там на работу.

Кстати, в рейтинге самых влиятельных паспортов мира венгерский Utlevel занимает четвертое место. Добавлю, что влиятельность документа определяется по количеству стран, куда его владелец может попасть без визы. С венгерским загранпаспортом визу нужно оформлять только для 36 стран мира.

Инна, которая согласилась на разговор при условии изменения ее имени и голоса, говорит, что у нее венгерского загранпаспорта нет. Зарегистрирована она также в Украине, венгерского адреса она не имеет. Этот так называемый "зеленый паспорт” (а на самом деле - удостоверение заграничного венгра) она получила еще в 2002-м.

Инна по происхождению этническая венгерка, такие документы есть и у ее детей, однако влияние именно этого удостоверения на получение денежной помощи от правительства Венгрии, кажется, она преувеличивает. Несмотря на это, помощь Будапешта для женщины оказывается существенной:

Фото: EPA

— Ці паспорти дають нам пільги, що дає нам Угорщина, - як на роботі, так і в садиках, так і в школі - на закупку зошитів і книжок, по садиках так само, допомога на харчування. То всьо йде через каси, через банк, а не просто нам в руки. Ми допомогу дістаємо через банк, це йде групово, там сказано - того місяця йде на школяра. Я працювала в амбулаторії, то була допомога медикам, медсестрам окрема сума, лікарям - більша.

Назву, [скільки] медсестрі - 100 тисяч форентів, то 10 тисяч гривень, з яких я діставала на руки 8 тисяч. Я 20 років з чимось працюю, я від нашої держави два рази премію дістала, а це кожного року йде для всіх, хто має ці паспорти. Що, Польща, ви думаєте, нічого не дає? Це причепилися зараз лише до угорців. А румунам нічого не дають? Чому причепилися лише до угорців?

В конце своего пребывания в Берегово все же иду на открытие Дней украинского кино в местном доме культуры. Проходят последние приготовления - уборщица спешит и быстро моет ступеньки на улице перед входом в здание. Перед началом показа Киборгов на пресс-конференции в фойе заведения присутствует и один из актеров, сыгравший роль защитника Донецкого аэропорта с позывным Гид - Роман Ясиновский.

Один из журналистов все же задает вопрос, каким образом кинопоказы могут повлиять на напряженные украинско-венгерские отношения. На это организаторы еще раз повторяют, что Берегово они выбрали до паспортного скандала, когда город еще не попал в новости из-за шумихи с венгерскими документами. Аплодисменты горожан вызвала одна из фраз актера Ясиновского: “Давайте говорити про те, що нас зближує, а не роз’єднує, тоді ми зможемо прийти до консенсусу”.

Среди зрителей в основном школьники, которых организовано привели в Дом культуры учителя. Кстати, чтобы пришло большее количество зрителей, афиши о Днях украинского кино напечатали на украинском и венгерском. Селфи, смех и исправление технических неполадок со звуком - и наконец Берегово на большом экране смотрит лучший украинский фильм прошлого года.

На следующий день я уже в Ужгороде - с самого утра общаюсь с заместителем председателя Общества венгерской культуры Закарпатья Иосифом Борто:

— Люди, по-перше, ображені, тому що тут ніхто себе не вважає сепаратистом, ворогом України, українського народу, української нації, української держави. Наш народ законослухняний. Коли ми щось вимагаємо від центральної влади, то тільки вимагаємо дотримання української Конституції та міжнародних зобов’язань, які Україна брала на себе, нічого ми більше не вимагаємо. По-друге, наш народ дуже миролюбивий - і не тільки угорці, а весь народ Закарпаття.

Нас в Києві не розуміють просто. Понад тисячу років тут жили люди різних національностей мирно-дружно, і ми живемо так і зараз, не дивлячись на будь-які провокаційній акції, на будь-які спроби запалити тут ворожнечість і будь-які етнічні конфлікти. [Цього] не вдається, бо ми того не хочемо, не тільки ми - угорці - не хочемо, а не хоче ніхто на Закарпатті!

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Он вспоминает об акциях, которые он называет провокационными, например, различные шествия, где иногда слышались призывы "мадьяр на ножи". Также он не обходит вниманием случай снятия венгерского флага в прошлом году в Берегово, однако наиболее провокационными действиями он называет поджог, а впоследствии попытку подрыва Общества венгерской культуры в Ужгороде в феврале этого года. Кстати, на самом здании Общества на Православной набережной до сих пор остались следы от февральских нападений. Окна уже заменены, но копоть на светлом фасаде дома остается до сих пор.

— Це пощастило просто, що ніхто не постраждав. Але там дуже серйозні були матеріальні пошкодження. Такі спроби, звичайно, залякують людину, і таких багато.

Еще в начале марта правоохранительные органы задержали пять человек, причастных к нападению на офис Союза венгров в Ужгороде. Одного из них - в Черкассах, двух - в Кропивницком; а еще двух граждан Польши, причастных к поджогу центра 4 февраля, задержали в Польше. Оба поляка - члены праворадикальной неофашистской группировки Фаланга, которую также называют пророссийской.

Но не только подобные грубые случаи расшатывают ситуацию на Закарпатье и сеют тревогу среди жителей региона. Так, в минувшую субботу, 13 октября, в Ужгороде министр иностранных дел Украины Павел Климкин осудил публикацию на сайте Миротворец списка украинских госслужащих и депутатов местных советов, которые якобы получили венгерское гражданство. Его беспокоит то, что венгров, получивших второе гражданство, сравнивают с теми, кто борется против Украины.

Он отметил, что нужно четко различать, что это не одно и то же: "Есть, конечно, и мифология здесь, среди представителей венгерской общины, о якобы антивенгерских настроениях на украинских каналах. Я объяснил, что это по определению не так, а есть внимание - внимание к тому, что, во-первых, украинские законы на территории Украины должны придерживаться, и, соответственно, двойное гражданство не предусмотрено украинскими законами. Второй момент, который создал волну эмоций в Украине - это сокрытие факта двойного гражданства и, конечно, призыв к манипуляциям с документами. Поэтому мой призыв: давайте начнем дискуссию, как от этого избавиться, дороги назад у нас нет".

В Ужгороде Павлу Климкину также пришлось успокаивать закарпатцев, что никто не собирается никуда депортировать людей с двойным гражданством. Отмечу, что на сайте Верховной Рады появилась петиция с призывом выслать всех украинцев, которые имеют гражданство Украины и Венгрии.

Министр иностранных дел заявил, что петиция с призывом депортировать всех с двойным гражданством "льет воду на кремлевскую мельницу". Эта петиция стала и темой разговора Павла Климкина и его венгерского коллеги Петера Сийярто во время Совета ЕС на уровне министров иностранных дел 15 октября.

Он заверил представителя венгерского правительства, что эта петиция противоречит украинскому законодательству, однако уже во время итоговой пресс-конференции Петер Сийярто выделил эту петицию среди "четырех проблемных вопросов", которые не позволяют стабилизировать двусторонние отношения с Украиной. Будапешт считает проблемами во взаимоотношениях стран действующую редакцию закона об образовании, законопроект о языках государственных меньшинств и обнародование списка из 300 фамилий закарпатцев на сайте Миротворец.

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— Саме Сійярто нав’язує тезу про антиугорську кампанію, він же рік про це говорить після ухвалення закону про освіту. З іншого боку, вони всерйоз сприймають оці всі провокації - хтось зареєстрував петицію на 50 голосів про депортацію угорців, вони з цього роблять міждержавну проблему. Люди відчувають себе крайніми, як в українській приказці “пани чубляться, а в цих щось там болить”, - ось це приблизно так і є. І Київ, і Будапешт говорять, що “для нас інтереси, і угорська нацменшина - це визначальний пріоритет, і ми діємо тільки в їх інтересах”.

Насправді, ця угорська нацменшина і Закарпаття як регіон стали заручниками цих політичних дебатів, непорозумінь і Києва, і Будапешта в цій геополітичній грі. Бо українське питання вже на рівні НАТО, на рівні відносин Будапешта з Вашингтоном і Москвою, Вашингтона і Москви, власне, - говорит политический эксперт Дмитрий Тужанский.

По его словам, кризис украинско-венгерских отношений давний и глубокий, однако эксперт пока не видит большого интереса обеих сторон в поисках быстрого компромисса. Помехой этому могут стать и выборы президента и парламента в Украине:

— Я не бачу великого інтересу у Будапешта, щоб вони хотіли це питання швидко вирішити, і, як на мене, [вони] зробили ставку на розтягування “задоволення” - більше отримати політичних дивідендів від України від цього загострення, саме в міжнародному полі, а не для внутрішньої політики.

Багато хто думає, що Будапешт конфліктує з Києвом, щоб свій рейтинг внутрішній підняти. Українське питання в Угорщині взагалі мало хто розуміє, і мало кого воно цікавить. Це міжнародна гра Віктора Орбана. В той же час, з Києва було видно, що не до Угорщини було. І це також, в принципі, закономірно - загострення з Угорщиною, яким би воно не було медійно яскравим, але це не питання №1 на порядку денному в Україні. Тому воно затягнулося.

Оптимістичний сценарій, - що обидві сторони нарешті почнуть якийсь предметний діалог, мається на увазі не обов’язково публічний, і не обов’язково це може бути зустріч Орбана і Порошенка, достатньо рівня Клімкін-Сійярто, але перевести цю суперечку з медійного та політичного на дипломатичний рівень.

"Дело в том, чтобы найти общий язык с Венгрией, как мы будем совместно работать на Закарпатье. Я сегодня сказал Петеру: такого не будет, что Венгрия будет делать что-то на территории Закарпатья сама, без нашего ведома, не информируя нас и работая дальше; или мы будем там работать вместе, согласовывая наши шаги и согласовывая, что мы там делаем, или вы там не будете работать. Я думаю, что и для Венгрии важно лучше работать вместе с нами там. Постепенно, я надеюсь, это понимание придет", - заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Пока идет большая политическая игра, на региональном уровне также пытаются реагировать на последние события. Например, председатели райгосадминистраций на Закарпатье должны просмотреть опубликованный Миротворцем список на предмет того, нет ли там государственных служащих, ведь только они могут ответить за двойное гражданство. Закон о государственной службе указывает, что госслужащий должен быть уволен в течение трех суток с момента выявления факта о получении им гражданства другой страны. Депутаты местных советов не подпадают под эти санкции.

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Заместитель председателя Закарпатской областной государственной администрации Ярослав Галас рассказал, что проверка продолжается, и доказательств, что эти данные правдивы, пока нет. Проблема также и в том, что у них отсутствуют инструменты для проверки того, достоверна ли эта информация. Чиновник может "засветить" паспорт другого государства только при пересечении границы. Прямого доступа к этим данным в Закарпатской облгосадминистрации нет.

— Поки що ми не знайшли там жодної людини, яка є держслужбовцем, там лише є Ласло Лендел, який був держслужбовцем, очолював управління освіти Берегівської РДА, і це була перша людина, яка була звільнена.

Василия Лэндела уволили еще в 2016-м, но он до сих пор оспаривает это решение в судах. По словам Ярослава Галаса, вопрос двойного гражданства касается не только Закарпатья, поэтому власть должна определиться с путем Украины по этому вопросу:

— Воно з 2011-го року триває, всі це чудово знали, текст присяги давно був оприлюднений в засобах масової інформації. За цей час хіба не можна було розв’язати цю проблему? Поставити питання руба і вирішити його або в один бік, або в інший. Але цього немає, і поки ця невизначеність існує, то ця невизначеність буде стосуватися і України, і Угорщини, коли Україна говорить, що це є порушення, а Угорщина говорить, що вона нічого не порушує, тому що в законі не передбачено, що робити з цими громадянами, які по факту мають і українське, і угорське громадянство. Але ми можемо передбачити, що ця невизначеність не буде вирішена, тому що велика маса народних депутатів мають подвійне громадянство інших країн. Тому прогнози в нас не дуже оптимістичні з цього приводу.

Ярослав Галас называет полным бредом предположения, что Венгрия может ввести танки или ограниченный контингент в Закарпатье. Такие домыслы он называет синдромом Донбасса, при котором автоматически хотят перенести ту ситуацию и сценарии в Закарпатье, а наличие венгерского гражданства у человека не говорит, что он является потенциальным предателем или шпионом другой страны.

— В нас з 95 загиблих в зоні АТО з Закарпаття - одинадцять етнічних угорців або таких змішаних угорсько-українських сімей. Принаймні троє з загиблих мали угорське громадянство. В нас є маса контрактників в діючій армії, в 128-й бригаді з цих районів - з Берегівського, Виноградівського - мають угорське громадянство, просто це не афішується. Вони на ділі доводять свій патріотизм. Тому абсолютно це неправильно - переносити схеми, які були там задіяні Росією, на крайні західні області, - говорит Ярослав Галас.

Сейчас на повестке дня в украинско-венгерских отношениях и отношениях Киева с венгерским нацменьшинством вопрос территориальной автономии совершенно не стоит, его никто не поднимает, говорит политический эксперт Дмитрий Тужанский.

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В отличие от Румынии: нижняя палата румынского парламента весной отвергла законодательное предложение об автономии так называемого Секейского края - территории, населенной этническими венграми, в восточной Трансильвании. Права более одного миллиона этнических венгров в Румынии - в том числе около 700 000 секеев - десятилетиями находятся в центре политической вражды между Будапештом и Бухарестом.

— Станом на зараз підстав говорити про проведення якихось референдумів кимось за безпосередньої участі Будапешта немає, власне, як і повторення цього донбаського сценарію на Закарпатті. Російські ЗМІ цим ефективно маніпулюють, бо бачення Будапешта щодо закордонних угорців, їхнього майбутнього, воно якраз і базується на ідеї автономії, причому різної автономії - від культурної автономії, яку, наприклад, зараз угорці Закарпаття мають, до територіальної автономії.

Немає наразі ризику повторення донбаського сценарію або якоїсь анексії, якогось референдуму. Угорці - це питання 10% Закарпаття. Але є перший пласт - це маніпуляції, на яких грає Росія. Другий момент, коли обидві сторони не обговорюють це питання, то звичайно з’являються ось ці домисли, що “там зберуть, щось проголосують”… Через кризу відносин залишаються ризики, але це не ризики Донбасу та Криму наразі.

В аннексию Закарпатья Венгрией также не верит заместитель председателя Общества венгерской культуры Закарпатья Иосиф Борто. По его словам, Венгрия является членом Европейского Союза и членом НАТО, а также пытается выстроить добрососедские отношения с Украиной.

— По-третє, в Криму близько 80% є росіянами або російськомовними українцями. На сході України теж більшість населення російськомовні. В Закарпатті - 10-12% угорців, 80% українці. То шо анексувати там, де 10% угорців? А нацменшиною буде 80% населення? Це просто нелогічно. Тут етнічний склад дуже змінився, ми тут національна меншина, і за ту національну меншину ніхто не буде анексувати навіть тими софт-павер [м’якою силою, - Ред.] методами.

Иосиф Борто также не согласен с тезисом, что венгры не желают изучать украинский язык. Тех, кто еще с детства планирует выехать за границу - таких действительно не заставишь это сделать, однако многие родители заинтересованы, чтобы их дети были востребованы и на украинском рынке труда, поэтому понимают необходимость изучения государственного языка. По словам Борто, проблема с изучением украинского языка этническими венграми не нова.

Еще в начале 2000-х в регионе была разработана методика преподавания для них украинского. Основная проблема заключается в том, что детям сложно овладеть украинским языком, потому что венгерский принадлежит к совсем другой семье языков, поэтому обучать таких детей нужно иначе. Движение в этом направлении со стороны Министерства образования и науки началось только сейчас, утверждает Борто:

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— Не можна викладати такими методами, як рідну мову, тому що це далеко не рідна мова для угорської дитини, яка в оточенні угорців живе і дуже рідко чує українську. [Потрібно] викладати методом другої мови, не рідної (не називаємо українську мову іноземною, але “не рідної”). Наша пропозиція така: збережімо право на навчання на рідній мові, одночасно створимо умови покращення якості оволодіння державною мовою.

В нас є чіткі пропозиції, і я думаю, що це буде давати ефект, бо дійсно, нас не задовольняє, що дуже багато дітей не можуть здати ЗНО з української мови. Но не треба говорити, що тільки наші не можуть здати. На жаль, в нас відсоток, можливо, більший, але я так знаю, що на Закарпатті і в українських школах 30 % дітей не здають ЗНО - українські діти, для яких ця мова є рідною.

Уже практически перед отъездом попадаю в один из баров в центре Ужгорода. Над барной стойкой - большое объявление, что говорят здесь на украинском, венгерском, итальянском, румынском, словацком, русинском и даже русском языках. Хозяин заведения Юрий отказывается общаться на диктофон, однако вспоминает, что недавно приезжали иностранные журналисты, которые также пытались найти сепаратизм в регионе. Им это не удалось.

Именно в этом кафе встречаюсь с лидером националистической организации Карпатская Сечь Тарасом Деяком. Сегодня они устраивают в кафе литературно-музыкальный вечер. Деяк уверен, что так называемой "скрытой мадьяризации" в регионе нет. Во время нашего разговора в помещении играют украинские песни.

— В нас дійсно йде нормальне спілкування з національними меншинами Угорщини, багато національних меншин на Закарпатті воювали за Україну. Ми разом з ними, пліч-о-пліч, знаємо, хто наш спільний ворог, і не треба тут роздмухувати, що Мадярщина нападе на нас, як в 1939-му році. Це вже історія. Багато мене побратимів з Львівщині, Франківщини, Києва питають: “Тарасе, що у вас там відбувається? У вас там мадяризація, на вас мадяри нападуть!”. Навіть великі націоналісти говорять, що “ось, ви продалися!”.

Я їм кажу: “Ви приїдьте на Закарпаття, ви пожийте на Закарпатті, підіть в то саме Берегово, поговоріть з людьми”. Люди є патріотами нашого краю, Закарпаття - так само, як і ми. Ми тут хочемо так само їсти український борщ і угорський бограч. Нам потрібно ще й розуміти, що в сучасному, XXI сторіччі ніхто не воює за територію. В нас є один Совок, який у нас анексував Крим і забирає Донбас, а зараз - в сучасному світі - європейці воюють за інтелект.

Владелец кафе Юрий, у которого также есть венгерские корни, эмоционально рассказывает мне, что у него в заведении украинские дети недавно проводили мероприятие для этнических венгров, поэтому не может понять, почему сейчас нагнетают ситуацию вокруг Закарпатья и этнических венгров. Спешу на поезд в Киев, потому успеваю послушать лишь несколько песен. И все они - на украинском.

Ирина Лопатина / Радио НВ